Голямо удобство в Албена. Запазваме онлайн чадър и шезлонг
Десислава Трифонова, „Албена“ АД: Въвеждаме пилотно нова дигитална система за резервиране и онлайн плащане на чадър и шезлонг
Следете всички новини, анализи и коментари за Платформа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Десислава Трифонова, „Албена“ АД: Въвеждаме пилотно нова дигитална система за резервиране и онлайн плащане на чадър и шезлонг
Teftero събира проекти, задачи, договори, финанси и клиенти в една среда, създадена специално за фирми в услугите
Платформата „Believe. Further“ ще продължи да се развива и разширява във времето
Темите са за дигиталната грамотност и онлайн безопасността
Гласов асистент ще помага на гражданите да следят данните от веригите, докато „Сигма“ ще оценява риска при обществените поръчки
Марго Роби като Кати и Джейкъб Елроди като Хийтклиф
Едно от тях писало като Раковски и си подобрило краснописа
Коментира листите и мерките на кабинета за кризата с горива
Платформата има за цел да улесни достъпа на МСП до устойчиво финансиране и да подпомогне зеления преход
Платформата предлага 8000 нови комбинации и застраховка при изпуснати връзки
Платформата UCF Edu-Fund ще бъде е отворена за кандидатстване до 16 февруари 2026 г. и предоставя подкрепа на програми, насочени към ученици от прогим...
Инициативата обединява независими и корпоративни изследвания, доказващи ролята на иновациите в намаляването на вредата от тютюнопушенето
Глобалната мрежа Aleph става ексклузивен рекламен партньор на платформата в над 45 държави
Двама от феновете спечелиха по 1000 лева по време на състезанието
Конкуренцията в света на казината се увеличава постоянно, особено когато става дума за българската действителност. Това означава, че всяка компания тр...
Платформата предлага бърз, прозрачен и напълно дигитален процес за избор на доставчик
Проверка установява наличие на опасни стоки, включително играчки и електроника
Младите хора са най-изискващи, мъжете поставят по-щедри оценки от жените, активността на потребителите е най-силна във вторник, високите оценки преобл...
Х е изграден върху услугата Туитър, която Мъск купи през октомври 2022 г.
Учителите ще имат възможност да използват приложението в часовете по безопасност на движението по пътищата