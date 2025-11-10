Бъдеще без дим. БАТ България представи глобалната си научна платформа Omni™

БАТ България представи пред родна публика своята глобална научна платформа Omni™. Това е мащабен научен проект, който обединява независими проучвания, собствени изследвания на компанията и световни примери за ефективното намаляване на вредата от пушенето.

Представянето събра представители на медиите, бизнеса, неправителствения сектор и експерти от различни области, които обсъдиха как науката може да ускори прехода към по-малко вредни алтернативи за пълнолетните пушачи.

Науката като основа на трансформацията

Изпълнителният директор на БАТ България Мила Маречкова (на снимката горе) подчерта, че Omni™ е ключова част от глобалната трансформация на Групата и символ на нейния напредък чрез иновации. Тя отбеляза, че платформата ясно показва как бездимните продукти на компанията могат да играят съществена роля в намаляването на вредата от тютюнопушенето. Това е в пълно съответствие със стратегията на БАТ за създаване на A Better Tomorrow™ и визията за „Свят без дим“ (A Smokeless World).

„Компанията ни в България само преди броени години присъстваше в една продуктова категория - тази на традиционните цигари, докато днес сме горди да сме начело на трансформацията, предлагайки на пълнолетните потребители у нас пълна гама от мултикатегорийно портфолио от иновативни бездимни продукти с намален риск, като продуктите за нагряване, електронните цигари за многократна употреба и никотиновите паучове. Горди сме, че България е един от първите пазари, където представяме Omni™“, посочи Маречкова.

Регулации и реални резултати от световната практика

В рамките на представянето акцент беше поставен и върху регулаторната рамка на новите бездимни продукти. Присъстващите експерти подчертаха, че е важно законодателството да бъде разумно и балансирано, като отчита научно доказаните факти за намален риск в сравнение с традиционните цигари.

„Практиките във водещи страни в света и ЕС показват, че именно балансирани и разумни регулации, благодарение на които пълнолетните потребители, които биха продължили да пушат, но имат достъп и могат да избират алтернативни продукти, дават резултат и намаляват процента на тютюнопушене в тези държави“, коментира Кирил Георгиев, директор „Регулаторни въпроси“ в БАТ България.

Той даде за пример Швеция - държава, която благодарение на подходящи политики и достъп до алтернативни решения значително е намалила броя на пушачите. Георгиев подчерта, че и България следва положителните тенденции на ЕС, като въвежда добри практики, които подпомагат общата цел - ограничаване на вредата от тютюнопушенето.

Omni™ - науката зад иновациите

Платформата Omni™ беше официално представена от д-р Марк Форстър, старши мениджър „Научни въпроси“ в Групата БАТ. Той обясни, че инициативата обединява научните открития, опита и доказателствата за потенциала на иновативните продукти с намален риск.

„Нашата цел е да предложим на потребителите иновативни продукти с потенциал за намален риск в сравнение с продължителното пушене на цигари. Научните изследвания са в основата на тази трансформация и затова представяме Omni™“, заяви Форстър.

Той подчерта, че БАТ инвестира значителни ресурси в научни разработки и технологии, които да предложат по-добри решения за пълнолетните пушачи. „Най-добрият избор, който всеки пълнолетен пушач може да направи, е напълно да се откаже от пушенето. Но за тези, които по една или друга причина не го правят, вече има избор от бездимни иновативни продукти, които макар да не са напълно без риск, са алтернатива с потенциално намалена вреда спрямо конвенционалните продукти“, добави той.

България сред първите пазари с достъп до Omni™

С представянето на Omni™ у нас БАТ България затвърждава позицията си на водеща компания в трансформацията на тютюневата индустрия. Страната ни е сред първите пазари, където платформата е достъпна, а това поставя България в центъра на усилията за прилагане на научно обосновани подходи към намаляването на вредата от пушенето.

Събитието в София показа, че темата за иновациите и науката в сферата на бездимните продукти вече заема важно място в обществения дебат. Omni™ има за цел да насърчи прозрачност, информираност и диалог между индустрията, експертите и институциите – в името на по-здравословно бъдеще и постигането на свят, в който димът остава в миналото.

