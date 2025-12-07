Науката иска внимание. БАН вижда шанс в новия бюджет за 2026 г.

В Българската академия на науките има усещане, че без настояване тя може да остане на заден план в новия бюджет. Това е причината Общото събрание на БАН да приеме декларация с искане държавата да гарантира повече средства за научна дейност.

Проф. Евелина Славчева, член-кореспондент и председател на академията, заяви пред БНР, че коригираният бюджет, който предстои да бъде внесен за новата процедура, вече отразява част от исканията на учените. „Дано това да премине през всичките етапи на приемане на бюджета и да стане реалност“, посочва тя.

По думите ѝ науката е дейност, която изисква постоянство и търпение, без възможност за изкуствено ускоряване. „При най-голямата отдаденост от страна на конкретния учен няма как ти да кажеш „ускори“, отбеляза проф. Славчева и уточни, че научните резултати имат своя вътрешна логика, която не подлежи на административен контрол.

Инвестициите в наука са рискови в глобален мащаб, но именно те водят до пробиви и иновации. „Високоразвитите държави са си дали сметка, че единствено благодарение на тази инвестиция може да се направи пробив и да се получи иновация, която да бъде внедрена“, допълни председателят на БАН и припомни, че без държавна подкрепа научният потенциал се обезценява и губи скорост.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com