Бъдеще без дим. БАТ България представи глобалната си научна платформа Omni™
Инициативата обединява независими и корпоративни изследвания, доказващи ролята на иновациите в намаляването на вредата от тютюнопушенето
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Инициативата обединява независими и корпоративни изследвания, доказващи ролята на иновациите в намаляването на вредата от тютюнопушенето
Изпълнителният директор на БАТ България получи приза на юбилейното издание на церемонията на Grazia
Вредите за здравето се борят със смели мерки сега и с визия за бъдещето
На пазара у нас компанията представи още една изцяло нова категория бездимни продукти - тази на никотиновите паучове
Празникът беше отбелязан едновременно в София, Пловдив и Варна
Наскоро в столицата се проведе модното събитие на годината у нас Sofia Fashion Week AW23/24. В продължение на три поредни вечери водещи брандове предс...
Инициативата цели насърчаване на отговорното поведение с превенция срещу замърсяването с отпадъци по време на път
glo hyper X2 предлага на потребителите усъвършенствана технология за нагряване
Държавата да гарантира статута на треньора по вид спорт. Това поискаха от Българската асоциация на треньорите (БАТ). От там са категорични, че във все...