„Колко струва“ става приложение. Обещават всекидневен контрол върху цените

Платформата „Колко струва“ ще бъде надградена с мобилно приложение с гласов асистент, така че всеки потребител да може по-лесно да следи цените във веригите. Това стана ясно по време на брифинг на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, на който бяха представени новата структура, екипът и приоритетите на ведомството.

Съветникът по изкуствен интелект и дигитална трансформация Тодор Колев обяви, че приложението ще бъде свободно достъпно и ще позволи работа с данните за цените в по-удобен формат. Министър Иван Василев постави този проект в по-широка рамка - обединение на иновациите и дигитализацията, по-малко бюрокрация, повече прозрачност и опит държавата да работи със скоростта на бизнеса.

„Колко струва“ излиза от сайта и влиза в мобилния телефон

Най-пряко за гражданите звучи новината за платформата „Колко струва“, на която всеки ден се публикуват цените на веригите. Вместо да остане само като информационна система за справки, тя трябва да бъде развита в мобилно приложение, което да бъде по-достъпно и по-лесно за използване.

Добавянето на гласов асистент е ключовият нов елемент. То трябва да позволи на потребителите да работят с приложението по-интуитивно, без да се налага да търсят ръчно всяка информация. Така данните за цените може да станат по-бързо достижими за широк кръг хора, включително за потребители, които не са свикнали да използват сложни електронни платформи.

Проектът има значение не само като дигитална услуга, а и като инструмент за публичност на цените. Когато информацията за веригите се публикува ежедневно и стане достъпна през мобилен телефон, потребителите ще имат по-ясна картина за движението на цените и за разликите между отделните търговци. Това превръща платформата в един от най-видимите практически тестове за новото министерство.

„Сигма“ трябва да покаже къде са отивали парите

Паралелно с „Колко струва“ министерството работи и по платформата „Сигма“, която е насочена към прозрачност при обществените поръчки. Тодор Колев обясни, че целта е всяка поръчка да бъде видима за всеки и да получава оценка на риска.

По думите му амбицията е чрез тази система да бъдат намалени нагласените поръчки до 80-90 на сто и да бъдат спестени стотици милиони евро на бюджета. Това поставя „Сигма“ като един от най-важните антикорупционни и контролни инструменти, които новото ведомство заявява още в началото на работата си.

Министър Иван Василев също открои тази тема, като заяви, че през следващата седмица ще бъде представена първата версия на платформата. Според него чрез нея гражданите ще могат по разбираем начин да видят къде са отивали публични средства, след като през годините са били похарчени десетки милиарди с незадоволителен резултат.

Портал ще насочва малкия бизнес към финансиране

Друга важна заявка е пускането на портал за финансиране на малки и средни предприятия. Идеята е фирмите да намират на едно място наличните национални и европейски програми, да проверяват дали отговарят на критериите и да получават помощ за по-лесно кандидатстване.

Този проект е насочен към един от основните проблеми пред предприемачите - разпокъсаната информация и трудната ориентация в процедурите. Вместо бизнесът да търси възможности през различни институции и канали, порталът трябва да събере достъпа до подкрепа в по-ясен процес.

Василев подчерта, че заварената иновационна екосистема е разпокъсана, а инструментите за насърчаване на компаниите невинаги работят в синхрон. По думите му предприемачите нямат ясен път, по който да превърнат една идея в успешен бизнес. Новият портал трябва да бъде част от промяната в тази посока.

Държавните данни трябва да се съберат в централен регистър

Сред големите задачи на министерството е изграждането на централизиран регистър за данните на държавата и единна платформа за служебен обмен на информация. Целта е да се намали административната тежест и да се прекъсне практиката гражданите и фирмите да бъдат карани да представят данни, които държавата вече притежава.

Министър Василев предупреди, че данните са разпръснати не само между отделни индустрии и администрации. По думите му често се оказва, че чувствителни данни на правителството са в ръцете на частни фирми, което представлява голям риск.

Тази заявка показва, че дигиталната трансформация няма да се разглежда само като електронни услуги за гражданите, а и като въпрос на контрол, сигурност и държавен капацитет. Ако данните останат разпилени и зависими от външни изпълнители, администрацията трудно може да стане по-бърза и предвидима.

Ново министерство с по-малко дирекции и амбиция за по-бърза работа

Иван Василев обяви, че с обединението на две министерства ще бъде сложен край на изкуственото разделение между иновации и дигитализация. Според него резултатът трябва да бъде институция с един глас и едно темпо - темпо, което ще се доближава до скоростта на бизнеса, а не до бавния ритъм на бюрокрацията.

Министърът съобщи, че е заварил две министерства с 19 дирекции, 589 служители, 70 незаети щатни бройки, дублиращи се функции и ниско ниво на дигиталните услуги. Новата структура ще бъде свита до 8 дирекции, като ще бъдат оптимизирани 120 бройки.

Политиката на правителството е ускорен и устойчив икономически растеж, базиран на иновации, заяви Василев. Той посочи, че визията е България да се превърне в най-доброто място за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност, а до 2030 г. да се утвърди като европейски лидер в дигитализирането на публичния сектор.

Иновации, бизнес за един ден и администрация в услуга на хората

Сред стратегическите приоритети на новото министерство е изграждането на иновационна икономика. Василев заяви, че държавата трябва да се превърне в ускорител на иновациите, а създаването на бизнес за един ден да стане норма, а не изключение.

Следващият голям приоритет е дигиталната трансформация на цялата държава. Министърът изрази увереност, че с предложената структура и екип ведомството ще успее в рамките на мандата да напредне по тези цели.

Заместник-министър Мира Йосифова обясни, че иновационният стълб в министерството ще бъде структуриран така, че институцията да бъде отворена, компактна и проактивна при създаването на политики. По думите ѝ министерството ще определя политиката, а изпълнителната дейност ще бъде изнесена в агенциите.

Йосифова посочи три ключови елемента - инструменти, които да помагат на компаниите не само да стартират, но и да се разширяват и излизат на международни пазари; процеси, ориентирани към потребителите; и по-силна връзка между министерството и всички участници в иновационната екосистема.

Дигитализацията не трябва да бъде IT дирекция на администрацията

Заместник-министър Атанас Мазнев заяви, че при прегледа на дигитализацията е установено забавяне на дигиталната трансформация на страната, което блокира и конкуренцията в ИТ сектора.

По думите му целта е министерството да не работи като ИТ дирекция на администрацията, а като двигател на дигиталната трансформация и икономиката. Тази формулировка поставя по-висока амбиция пред ведомството - не просто да поддържа системи, а да променя начина, по който държавата, бизнесът и гражданите взаимодействат.

Така представянето на новия екип се превърна в заявка за няколко едновременно отворени фронта - прозрачни цени чрез „Колко струва“, контрол върху обществените поръчки чрез „Сигма“, централизирани държавни данни, портал за финансиране на бизнеса и по-малка, но по-работеща администрация.

