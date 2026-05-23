Океан от пари до София. Строят нещо невиждано

Златна инвестиция на крачка от София - строят уникална за България лаборатория. Специализирана лаборатория за електромагнитна съвместимост ще бъде изградена в Индустриален парк София-Божурище.

Инвестиционният проект е на стойност 2.5 млн. евро и включва изграждането на специализирана инфраструктура и внедряване на високотехнологично оборудване за провеждане на измервания на електромагнитни емисии и устойчивост, съобщиха от Национална компания "Индустриални зони" (НКИЗ).

В рамките на лабораторията ще се извършват:

приемане и регистрация на изделия за изпитване,

тестове в специализирана екранирана безехова камера тип „Фарадеев кафез“,

обработка и анализ на резултатите чрез специализиран софтуер,

изготвяне на протоколи и сертификати за съответствие.

Ще бъдат разкрити 7 нови висококвалифицирани работни места, посочват още от компанията.

Лабораторията ще обслужва широк спектър от индустрии, включително автомобилостроене, потребителска електроника, медицинска техника, военна и аерокосмическа индустрия, информационни технологии и телекомуникации.

Първата по рода си в България комплексна EMC лаборатория

Проектът предвижда изграждане на първата по рода си в България комплексна EMC лаборатория с възможност за сертифициране на различни видове изделия в съответствие с международните стандарти.

В Европа функционират приблизително 500 подобни лаборатории, като едва около 50 от тях разполагат с капацитет за комплексно сертифициране на всички видове изделия.

В България към момента съществуват само четири лаборатории за електромагнитна съвместимост, които са тясно специализирани в отделни направления. Най-близката комплексна лаборатория се намира в Любляна, Словения, което налага на редица производители да извършват изпитванията си извън страната.

Реализацията на проекта ще допринесе за развитието на високотехнологичната индустриална екосистема в България, ще подкрепи производствения сектор с услуги с висока добавена стойност и ще създаде предпоставки за привличане на нови инвеститори в индустриалната зона чрез коопериране със съществуващи и бъдещи компании, посочват от НКИЗ.

