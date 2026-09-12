Ароматът на истинската храна! Топ 10 на фермерските пазари за софиянци
Сирене по традиционна рецепта и хрупкани зеленчуци - всеки ден сергиите предлагат невероятни храни
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Сирене по традиционна рецепта и хрупкани зеленчуци - всеки ден сергиите предлагат невероятни храни
Западът на София се превръща в новия икономически мотор на България
Инвестиционният проект е на стойност 2.5 млн. евро
Ще има и нова зона за отдих
Нова логистична база в Индустриален парк "Божурище"
Строят втори индустриален парк по подобие на София-Божурище
Причината за побоя е момиче
Общата площ на Дистрибуционен център Божурище JYSK става 106 000 кв. м, има 122 416 палетоместа и 148 рампи
Подпомага най-пострадалите от пандемията сектори - транспорт и туризъм
Пострадалият е транспортиран в болница и настанен за лечение, без опасност за живота
Ударили са се два автомобила.
В процес на изясняване са причините за възникването на пожара
Това съобщи премиерът Борисов като откри дистрибуционен център на датската „Юск“ (JYSK)
Кметът на Божурище Георги Димов остава в ареста, реши Апелативният специализиран съд
Жители на Божурище се събраха тази сутрин на протест в подкрепа на арестувания кмет Георги Димов
Той бе арестуван след акция на Специализираната прокуратура, КПКОНПИ и СДВР за измама при имотни сделки
Продължението на „Царица Йоанна“ ще е от „Люлин“ до индустриалната зона в Божурище
Два нови инвеститора влизат в Индустриална зона „Божурище" до София. Транспортната компания „Дриймс транс" ще изгради своя складова и сервизна база, а...
Българските ездачи се представиха отлично и във втория ден на Световната купа по конен спорт в дисциплината прескачане на препятствия в Божурище. Андр...
Много успешно започна сезонът в Лигата по прескачане на препятствия в Божурище за двама български ездачи. Наградите спечелиха Ангел Няголов (на снимк...