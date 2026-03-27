Село до София прави скок - вдига приказен квартал. Общинските съветници приеха предложение Община Божурище да придобие безвъзмездно поземлен имот - земеделска земя, частна държавна собственост, с площ от 495 336 кв. м в землището на село Гурмазово с цел изграждане на нов квартал, решиха общинските съветници на редовно заседание в сградата на кметството на село Хераково.

Предложението бе прието единодушно, с 13 гласа "за". Вносител на доклада е кметът на Община Божурище Георги Димов.

Към настоящия момент община Божурище изпитва необходимост от придобиване на имота с цел решаване на жилищния проблем на младите жители на общината, като се оформи нов жилищен квартал в гр. Божурище, състоящ се от жилищни имоти, които ще бъдат предоставени с отстъпено право на строеж на млади семейства, пише кметът в предложението. В доклада е предвидено да бъде отреден имот за нова детска градина, както и имоти за обществено ползване - детски и спортни площадки, паркинги и др. обществени терени.

Правната възможност за безвъзмездното прехвърляне на имота на Община Божурище е регламентирана от Закона за държавната собственост, пише още в доклада. Процедурата дава възможност общината да придобие безвъзмездно правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, след решение на Министерския съвет и по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В изпълнение на решението на Министерския съвет областният управител на Софийска област сключва договор с кмета на Община Божурище за безвъзмездното прехвърляне на собствеността, пише още в доклада.

Общинските съветниците приеха и предложение Община Божурище да придобие безвъзмездно от държавата правото на собственост върху поземлен имот в местност Долни соват в землището на село Гурмазово с цел да оформи зона за рекреация и отдих.

