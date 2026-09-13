Стар завод става нов квартал на София. Кръщават го "Райна Княгиня"
Предложението е на общинския съветник от „Спаси София“ Гергин Борисов
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Предложението е на общинския съветник от „Спаси София“ Гергин Борисов
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