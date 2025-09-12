Ключов български град вече има нов квартал

Вторият ни най-голям морски град Бургас официално има нов квартал.

Той се намира в територията между път I-6 „Бургас – София“, път „Бургас – Варна“, Северен обходен път и ул. „Транспортна“. Това е квартал „Хоризонт“, пише Труд.

Макар от известно време бургазлии вече да знаят, че той ще се казва така, това стана факт след гласуване на съветниците в морския град.

Местните депутати именуваха и нова улица с името „Дружба“.

Тя ще се намира в Промишлена зона „Юг-Изток“, на кръстовището с улица „Индустриална“.

