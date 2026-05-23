Топ икономист направи хотелиерите на нищо! Къде ги прати

Българските младежи не учат по четири години в Сорбоната "Правилно носене на табла с три бири в насрещен вятър", гневи се Любослав Костов от КНСБ

"Рядко оставам без думи. Тази сутрин гледах ето този човек, хотелски чорбаджия, който с драматичен тон ми обясни как "сезонът е под въпрос", защото документите на работниците от Киргизстан, Узбекистан и Непал се бавели в консулствата. Чуйте само цитата на сезона "Младите българи нямат подготовка. Те нямат културата за сервитьори и бармани".

Простете ни, уважаеми хотелиери, че българските младежи не учат по четири години в Сорбоната "Правилно носене на табла с три бири в насрещен вятър" и не защитават докторантури на тема "Динамика на бакшиша при чужденци". Разбира се, че проблемът е в "културата", а не в това, че предлагате четири месеца работа "от изгрев до припадък" срещу заплата, с която в София не можеш да си платиш дори наема.

Бизнесът плаче, че договорите от януари стояли по бюрата. Планираният персонал от чужбина при някои бил 80%. Това български национален курорт ли е или бежански лагер за нископлатен труд? Когато моделът ти зависи от това дали някой чиновник ще подпише 500 визи навреме, ти нямаш бизнес модел. Имаш хазартна игра. И когато загубиш, държавата ли ти е виновна?

Българите нямали квалификация? Същите тези българи, които всяко лято заминават за Гърция, Кипър и Испания? Там изведнъж явно получават просветление, свише им се влива "култура" и стават топ мениджъри, сервитьори и готвачи. Защо ли? Защото в Гърция получават добри заплати, петдневна работна седмица, нормално отношение и осигуровки върху реалните пари. А тук получават "чист морски въздух" и обещания за бакшиши.

Нашите хотелиери са уникално явление в световната икономика. Те са "капиталисти" само когато броят печалбите. Тогава пазарът е свободен, държавата да не се меси. Но когато същият този свободен пазар им каже "Няма хора на тези ниски заплати, вдигнете ги", те изведнъж стават тежки социалисти и реват "Държавата да помага! Дайте визи! Спасете ни!".

Българинът не е мързелив. Той просто вече има калкулатор в джоба си и достойнство в сърцето си. Ако искате персонал – плащайте. Ако не можете – затваряйте и заминавайте за Непал да отворите хотел там. Чувам, че гледката към Еверест била чудесна, а и "културата на сервитьорите" щяла да ви хареса.

Българският труд заслужава европейско заплащане, а не визови схеми под масата".

Този гневен коментар написа Любослав Костов, вицепрезидент и главен икономист на КНСБ.

Мнението му е по повод изказване на Веселин Налбантов, роден хотелиер пред бТВ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com