Илин Димитров тръгва към нов ред в туризма преди лято 2026

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе работни срещи в Бургас и курорта "Слънчев бряг" с областната власт, кметове на черноморски общини, контролни органи, институции и представители на туристическия бранш. Разговорите бяха насочени към готовността за летния сезон 2026, по-бързата координация в най-натоварените месеци и нуждата от реални промени в сектора.

Димитров обяви, че ще бъде създаден Съвет за реформи в туризма, който да ускори диалога с бранша и да раздели проблемите по конкретни групи. Институциите отчетоха добра подготовка за сезона, а бизнесът постави акцент върху кадрите, визите, международната реклама и по-добрата свързаност към Черноморието.

Нов механизъм за разговор с бизнеса

"Ще създадем Съвет за реформи в туризма. Целта е да има по-бърза комуникация с бранша и той да бъде разделен по групи, защото, ако искаме промяна, трябва да действаме бързо и ефективно", заяви министър Димитров. Идеята е проблемите да се решават по-оперативно, а не да се губи време в общи формати, в които различните части на сектора имат различни приоритети.

Министерството ще насочи усилия към възстановяване на институционалната тежест на туризма и към по-добра връзка между държавата и бизнеса. Сред ключовите теми остават достъпността, международната свързаност, рекламата на България, законодателните промени и недостигът на работна ръка.

Бургас и Черноморието влизат в активна подготовка

На срещата в Областната администрация в Бургас бяха обсъдени сигурността по плажовете, медицинското и водноспасителното обезпечаване, инфраструктурата, пътните ремонти и координацията между институциите. Областният управител Дико Диков подчерта, че силният сезон е важен не само за Бургас, а и за цялата страна.

"Готовността за лято 2026 г. и провеждането на силен сезон са наш основен приоритет. Туризмът е определящ сектор не само за Бургас, но и за страната, и изисква постоянна грижа и конкурентоспособност", каза Диков. Д-р Илин Димитров отбеляза, че сложната обстановка влияе върху сектора, но очакванията му са сезонът да повтори резултатите от миналото лято.

Снимка: Министерство на туризма

Темите, които браншът постави на масата

В "Слънчев бряг" разговорът се насочи към най-практичните проблеми пред сезона - по-лесното наемане на сезонни работници, трудностите с визите и достъпа на кадри от трети страни, нуждата от по-добра координация при пътните ремонти и осигуряването на медицинска и водноспасителна готовност по Черноморието. Браншът постави и въпроса за промени в Закона за туризма, както и за по-дълъг сезон чрез повече спортни и културни събития. Сред важните теми останаха още по-активната международна реклама, идеята туристическият данък да се връща обратно в регионите и възможността за специален фонд, който да подпомага авиолиниите и да подобри свързаността към морските курорти.

Подкрепа за новия подход на министерството

Представителите на сектора заявиха подкрепа за новия подход на Министерството на туризма и очакване за по-активна и последователна политика. Директорът на "Слънчев бряг" АД Соня Енилова посочи, че туризмът има нужда от дългосрочна стратегия и работещо партньорство с институциите, за да може България да бъде по-конкурентна дестинация в региона.

Срещите в Бургас и "Слънчев бряг" са част от поредица разговори на Министерството на туризма с местната власт и бизнеса преди активния сезон. Следващата спирка в програмата на министър Илин Димитров е Варна и курортът "Златни пясъци".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com