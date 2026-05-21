Компания изстрелва наш град при големите. Най-модерният завод

Една компания изстрелва Казанлък на върха, стартирайки проект за изграждане на един от най-модерните заводи у нас. Прокуристът на „М+С Хидравлик“ Владимир Спасов представи най-новия инвестиционен проект на дружеството „Производствени инвестиции в М+С Хидравлик АД“. Работната среща се състоя в Учебно-изследователския център на фирмата. На нея присъстваха кметът на Казанлък Галина Стоянова, г-н Марин Маринов - Търговски пълномощник и директор „Финанси и администрация“ в „М+С Хидравлик“, журналисти и гости.

"Реално „М+С Хидравлик“ стартира проекта преди година и половина, и след изграждане на сградата на предприятието, което ще бъде едно от най-модерните предприятия в България, „М+С Хидравлик“ беше одобрен на 24 април 2026 г., като официално стартира процедурата по изпълнението на договор BG16FFPR003-4.006-0012-C01 за изграждане на „Производствени инвестиции в М+С Хидравлик АД“ по процедура BG16FFPR003-4.006 в „Подкрепа за производствени инвестиции в големи предприятия в регион Стара Загора“. Същият проект е и по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, приоритетна ос „Справедлив преход“, каза Владимир Спасов.

Той отбеляза, че общата стойност на инвеститорския договор е в размер на 18 596 409 евро, като разчета за съфинансиране от ЕС е 10 189 370 евро. Началото на договора е от 24.04.2026 и срока за изпълнение на проекта е за 2 години и половина, като края на договора е 24.10.2028 г.

По думите му, този мащабен инвестиционен проект е насочен към устойчиво развитие, модернизация и зелена трансформация на производството, като основната му цел е създаване на условия за дългосрочен растеж в контекста на икономическия преход, чрез внедряване на високотехнологично оборудване и решения за възобновяема енергия.

М+С Хидравлик АД е водещ производител на нискоскоростни, високо моментни, орбитални, хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях. Компанията държи значителен дял от световния пазар на хидравлични мотори.

