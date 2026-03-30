Един квартал лети в небето. Световна фабрика

Един квартал на София се изстрелва в небето, след като световна компания обяви, че разширява производството си.

Austrotherm България представи новото разширение на производствената си база в столичния квартал Казичене. Компанията, която е сред лидерите в производството на шумо- и топлоизолационни продукти у нас, инвестира над 1,5 млн. евро в модерна складова база за суровини и готова продукция.

Новото съоръжение ще позволи разширяване на продуктовото портфолио и въвеждане на иновативни за българския пазар изолационни решения, включително за различни видове покривни конструкции и геоблокове. Инвестицията е част от последователната стратегия на компанията за растеж и модернизация и се очаква да оптимизира процесите по складиране и експедиция.

„Разширението на складовата база в Казичене ще ни помогне да отговорим още по-добре на очакванията на клиентите за ефективна логистика и бързи, точни доставки. Същевременно ни дава възможност да предлагаме нови продукти, съобразени с нарастващите изисквания за енергийна ефективност в строителството. Тази инвестиция затвърждава позициите ни като устойчив производител на топлоизолация на българския пазар. Вече 22 години заедно изграждаме по-устойчиво бъдеще“, коментира Диана Чобанова, управител на Austrotherm България.

Изпълнителният директор на Austrotherm Group Хаймо Паша също подчерта значението на инвестицията. По думите му енергийната ефективност вече е стратегически приоритет както за бизнеса, така и за обществото в контекста на климатичните цели и динамичния енергиен пазар в Европа. Той отбеляза, че голяма част от сградния фонд в България все още е с ниска енергийна ефективност, което открива сериозен потенциал за подобрения и икономии чрез модерни изолационни решения.

Austrotherm е утвърден европейски производител на EPS и XPS топлоизолационни плочи. В България компанията оперира повече от две десетилетия и разполага с производствени бази в София и Айтос. Продуктовото й портфолио включва широка гама от шумо- и топлоизолационни материали, архитектурни елементи, решения за подово отопление и специализирани системи за покриви.

През последните години Austrotherm България отчита устойчив ръст на производството, оборота и печалбата, подкрепен от организационни подобрения, технологични инвестиции и внедряване на иновации.

Austrotherm Group е част от австрийската Schmid Industrie Holding и разполага с десетки производствени бази по света. Компанията е сред водещите производители на топлоизолационни материали в Европа и развива дейност в редица държави, включително Германия, Италия, Полша, Румъния, Гърция и Турция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com