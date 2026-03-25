Наше село става златно. Нова фабрика

Нова фабрика за професионално кухненско обзавеждане се изгражда в село Белащица, в местността Герена. В нея ще се произвеждат работни маси, мивки, чадъри за аспиратори, колички, тави и др. от неръждаема стомана. Предприятието ще е върху имот с обща площ от близо 5 декара, на които е променено предназначението, като застроената част ще 744,85 кв. м., предаде "Марица".

До него ще има склад за готова продукция и офис, за които са предвидени 747,45 кв. м. Предстои от РИОСВ - Пловдив да преценят необходимостта от изготвяне на ОВОС. Липсата на изградена водоснабдителна мрежа близо до имота ще се компенсира със сондажен кладенец. Тъй като в Белащица няма изградена канализационна мрежа, отпадните води ще се заустват във водоплътна изгребна яма.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се подпомогне социално- икономическото развитие на района и ще се насърчи устойчивото му развитие. Изграждането и експлоатацията на обекта ще допринесе съществено за развитието на икономиката и обществения напредък на региона, както и до разкриване на нови работни места за местното население, е посочил инвеститорът Сунай Азизов. Пред репортер на „Марица“ той коментира, че между 10 и 20 ще са новите работни места във фабриката.

Това е нова инвестиция, но със същия предмет на дейност, който семейната му компания упражнява от 1998 г. Първоначално Сунай Азизов стартира като вносител на професионално кухненско и ресторантско оборудване. Постепенно разширява своята дейност, като започва собствено производство и монтаж на оборудване за заведения за обществено хранене, което досега се е произвеждало в друга фабрика, разположена в Брестник. Реализацията на специфичното производство е изцяло на българския пазар.





