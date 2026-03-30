Наш град става златен. Гигантски завод

Инвестицията е за 20 млн. евро, 400 нови работни места

30 мар 26 | 11:18
Мира Иванова

Инвестиция на стойност 20 милиона евро ще бъде реализирана в Ботевград. Това стана ясно по време на редовното заседание на Общинския съвет. Става дума за компанията “Тренч“, която разполага с общо 9 завода по света, един от които се намира в Правец. “Тренч България“ произвежда ключови компоненти за токови и напреженови трансформатори, които предоставят енергия на целия свят.

Компанията има намерение да изгради производствена база в Ботевград, в която ще бъдат разкрити около 400 работни места.

Необходимият терен за изграждането на завода трябва да бъде с площ около 50 декара. Община Ботевград не разполага с такъв терен, затова се налага да се обединят няколко имота, включително и да се „откъсне“ част от терена на бившата “тухларна“. Вече са водени разговори със собствениците и те са дали своето съгласие, предаде botevgrad.com.

Предвид възникналите инвестиционни намерения, общинското ръководство внесе в ОбС предложение за промяна на устройствения план – план за регулация и застрояване. Проектът на решение включва обединяване на няколко общински имота, заедно с част от имота на бившия керамичен завод, възлизаща на около 15 000 кв. метра. Целта е образуването на нов урегулиран поземлен имот за производствена дейност и озеленяване с площ около 50 000 кв.м. Предвижда се още изменение на плана за улична регулация с цел осигуряване на транспортно обезпечаване.

Имотите се намират в границите на промишлената зона на  Ботевград, в съответствие с утвърдения план от 1990 г. Към момента те представляват празни и незастроени площи, а улицата няма изградена инфраструктура и трайна настилка. Сградите в бившата “тухларна“ са премахнати.

Предвижда се инвестиционното намерение да бъде реализирано в рамките на една година, като предстои то да бъде внесено в Община Ботевград.

Още по тема завод
Още от Бизнес
