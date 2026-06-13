Компания изстрелва наш град при големите. Най-модерният завод
Инвестицията е за над 18 милиона евро, разчита се и на 10 млн. евро от Европа
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Инвестицията е за над 18 милиона евро, разчита се и на 10 млн. евро от Европа
Проспериращото машиностроително предприятие „М+С Хидравлик" е пример и за добра социална политика Навръх 11 май, в деня, когато Българската православ...