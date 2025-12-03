Фондация УниКредит ще инвестира до 6 млн. евро в подкрепа на младото поколение

Фондация УниКредит стартира второто издание на платформата UCF Edu-Fund Platform - инициатива, създадена за преодоляване на образователната бедност и насърчаване на равния достъп до качествено образование. Чрез нея фондацията ще разпредели финансов ресурс до 6 млн. евро за проекти в областта на образованието за младите хора на Европа в 13 страни, в които УниКредит присъства.

Целта на инициативата е да открива смели и иновативни програми, които работят с общностите и предлагат цялостен подход за намаляване на ранното напускане на училище, развиване на умения за намиране на работа, подобряване на университетското образование и повишаване качеството на преподаването.

„С новото издание на програмата UCF Edu-Fund Platform продължаваме да инвестираме в нашите общности чрез проекти, които поставят хората в центъра, укрепват мрежите за подкрепа и помагат за разширяване на успешни практики, вече внедрени в местните образователни екосистеми. Нашата цел е да осигурим възможност за всеки талант да се развие и да използваме всяка възможност за растеж“, заяви Силвия Капелини, председател на Фондация УниКредит.

В програмата участие могат да вземат организации с нестопанска цел с доказан опит в образователния сектор, като подадат своите проекти на английски език чрез специално създадената платформа. Тази година инициативата обхваща 13 държави: Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Италия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

Платформата UCF Edu-Fund Platform е отворена за кандидатстване до 16 февруари 2026 г. за проекти насочени към ученици от прогимназиален и гимназиален етап. Допустимите предложения могат да включват превенция на отпадането от училище, обучение на учители, кариерно ориентиране за университет и развитие на умения за навлизане на пазара на труда. Проектите се оценяват от международни експерти с доказан опит в областта на образованието – представители на неправителствени организации, академични среди, обществеността и бизнеса.

Сред победителите миналата година бе и българската инициатива „По-добри по математика с Кан Академия“ на организацията „Образование без раници“. В предходното издание на Edu-Fund тя спечели финансиране в размер на 1 070 000 евро и благодарение на тази подкрепа, програмата ще достигне до 50 нови училища в страната и ще подпомогне десетки хиляди ученици през следващите три учебни години – 2025/2026, 2026/2027 и 2027/2028.

Как се кандидатства?

Неправителствените организации могат да подадат своите проекти в UCF Edu-Fund Platform, избирайки между три потока на финансиране:

• Малки проекти (100 000–300 000 евро): високоефективни локални инициативи;

• Средни проекти (300 000–600 000 евро): структурирани национални или местни програми;

• Големи проекти (над 600 000 евро): многодържавни или мащабни национални проекти.

Тези потоци предлагат възможности за финансиране от 100 000 евро до над 1 милион евро, за да се подкрепят програми с различен обхват и мащаб. Целта е да се ангажират разнообразни организации, посветени на насърчаването на качествено образование и регионално развитие, като се гарантира цялостен и приобщаващ отговор на образователните нужди на общността.

Критерии за оценка

Оценяването на кандидатурите ще се базира на три основни критерия. Първият е опитът и компетентността на кандидатстващата неправителствена организация (25%), като се вземат предвид годините опит, познаването на местните нужди, както и резултатите от предишни програми. Вторият критерий е съдържанието и последователността на плана за действие, методологията и подходът, както и инструментите за мониторинг и отчетност (50%). Тук се оценява яснота, дълбочина и съответствие с целите, качествени характеристики и очаквани резултати, включително оценка на въздействието. Третият критерий е икономическа ефективност и устойчивост във времето (25%), което означава адекватност на разходите спрямо дейностите и резултатите, както и способността на програмата да продължи след изтичане на финансирането.

Инициативата е част от ангажимента на УниКредит към устойчиво образование, равен достъп и социално развитие чрез иновативни дигитални решения.

Допълнителна информация за кандидатстване и критериите за оценяване можете да намерите тук: платформа UCF Edu-Fund на Фондация УниКредит.

