Опасност за учителските заплати след въвеждането на еврото

От януари догодина учителските заплати ще се изплащат в евро, заедно с въвеждането на общата европейска валута у нас. Министерството на образованието предлага промени в наредбата за нормиране и заплащане на труда, в които минималните нива на възнагражденията преминават от лева в евро. Предстои и ново увеличение през 2026 г., макар размерът му да не е окончателно ясен.

Минимални заплати в евро

С въвеждането на еврото у нас от януари догодина и учителски заплати минават в евро. От министерството на образованието са предложили промени в наредбата за нормирането и заплащането на труда, в която сегашните минимални нива на заплатите на педагогическите специалисти преминават от лева в евро.

Така, минималното възнаграждение на учителите от 1231 лв. става 1089,57 евро. Старши учителите и старши възпитателите ще получават поне 1123,82 евро (2198 лв. досега), а главните учители и главните възпитатели – 1167,28 евро (2283 лв. досега).

Промени за психолози, логопеди и ИКТ-специалисти

Ръководителите на направление ИКТ, психолозите, педагогическите съветници и логопедите ще получават 1106,95 евро (2165 лв. в момента), ако са с втора степен на кариерно развитие, и 1124,85 евро (2200 лв.) ако са с първа степен.

Директорите също с нови минимални прагове

Минималната заплата за директорите става 1327,32 евро (2596 лв.). Директорите с придобита втора степен на кариерно развитие ще получават поне 1344,70 евро (2630 лв.), а с придобита първа степен на кариерно развитие – 1362,60 евро (2665 лв.). Заместник-директорите ще получават минимум 1227,62 евро (2401 лв.), ако са с втора степен на кариерно развитие – 1245,51 евро (2436 лв.), а с първа – 1262,89 евро (2470 лв.).

Нов скок през 2026 г., но средствата са неизяснени

Ново увеличение

Въпросните стойности на заплатите са такива от 1 март 2025 г. От 2026 г. се очаква ново увеличение, като в момента не е ясно от кой месец и в какъв размер ще е то. Просветният министър Красимир Вълчев посочи, че в бюджета за догодина са планирани средства за увеличение на учителските заплати, като общественият консенсус и цел е средната заплата на педагозите да е 125% от средната за страната. Вероятно обаче парите в бюджета няма да стигнат за достигане на този процент.

За целта скокът на заплатите трябва да е 20%, а дори синдикалният лидер Янка Такева говореше преди време за по-малък процент между 13 и 15 на сто. Вчера в интервю за БТА председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматов заяви, че е предвидено 10% увеличение на стандартите в образованието, което значи, че с толкова може да е скокът и на заплатите за учителите.

За тази година средните учителски възнаграждения също не достигат 125%, а според данни на синдикатите те са около 119% от средните за страната.

Днес в парламентарната просветната комисия се очаква разглеждане на бюджета за образование за догодина. От съюза на работодателите заявиха, че го подкрепят, но апелираха да се предвидят средства за капиталови разходи поне за следващата 2027 г. По първоначални разчети недостатъчни ще са парите и за увеличение на заплатите в университетите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com