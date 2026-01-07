Съдът спря най-голямата промяна в училище. Последствията

Административният съд – София град сложи на трупчета на най-голямата образователна реформа за 2025/26 г. – т.нар. интегрален изпит по математика след 7. клас. С определение от 19 декември 2025 г. магистратите блокираха предварителното изпълнение на министерската заповед, която трябваше да въведе нов формат, обединяващ математика и още шест природни науки.

Какво точно спря съдът

Заповедта на МОН от август предвиждаше националното външно оценяване да се превърне в 180-минутен тест с 24 задачи, от които:

18 задачи – чиста математика

6 задачи – междупредметни, решавани чрез математически умения, но проверяващи знания по биология, химия, физика, география и „Човекът и природата“.

Идеята на МОН беше да стимулира интереса към природните науки, където България изостава от средните европейски нива.

Родителите – двигателят на съдебната битка

Новият формат предизвика буря още от първия ден. Родители подадоха три отделни жалби, настоявайки, че промяната е:

въведена без достатъчно време за подготовка,

в разрез с принципа на предвидимост в образованието,

поставяща различните випуски в неравностойно положение.

Съдът прие аргументите им за основателни и временно спря изпълнението на заповедта до окончателното разглеждане на делото.

Министърът – обжалване, после отстъпление

Просветният министър Красимир Вълчев първоначално обжалва определението, но впоследствие оттегля жалбата си, съобщиха от съда. Така делото по същество остава насрочено за 30 януари, а интегралният изпит – замразен.

Какво следва за учениците

След решението на съда очакванията са изпитът да се върне към традиционния си вид – само задачи по математика, както досега. За да бъде окончателно уреден форматът, вероятно ще е необходима нова заповед на министъра.

Така, в разгара на учебната година, седмокласниците получават поне малко яснота – революцията в изпитването се отлага. А дали ще бъде отменена окончателно или само пренаписана – това ще стане ясно след 30 януари.

