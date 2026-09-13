Съдът спря най-голямата промяна в училище. Последствията
Замразиха т.нар. интегрален изпит по математика
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Замразиха т.нар. интегрален изпит по математика
"Робинзон Крузо" отпада от училищните програми, докато "История славянобългарска " ще се учи 4 пъти - в часовете по български език и литература и исто...
Пак ще започне преливане на милиони от пусто в празно Вихрим се между патриотарство и родоотстъпничество, казва Цеца Петрова Цеца Петрова е преподав...
За 15 години 9 деца донесоха на България най-високия приз в математиката Трябва да се смени стилът на преподаване и да се мине към проекти, казва ака...
Медицински университети ще могат да правят изследвания, които се извършват само в чужбина Отрязаха парите на специалностите касички, ще подкрепят сам...
Ще въведем нов тип уроци - на групи, на открито или по зададени проекти Учениците няма да излизат, докато не запечатат плика с отговорите, казва Диян...
Учители от Мексико се вдигнаха на стачка срещу образователната реформа. Недоволните преподаватели блокираха пътя към международното летище в Мексико С...
Държавата дава рамо и на губещи специалности