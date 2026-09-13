Всичко за Образователна Реформа

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Вузовете с фирми

Вузовете с фирми

Медицински университети ще могат да правят изследвания, които се извършват само в чужбина Отрязаха парите на специалностите касички, ще подкрепят сам...

21 февруари | 18:05
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Учители от Мексико стачкуват

Учители от Мексико стачкуват

Учители от Мексико се вдигнаха на стачка срещу образователната реформа. Недоволните преподаватели блокираха пътя към международното летище в Мексико С...

24 август | 11:28
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