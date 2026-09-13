Нов удар по пушачите влиза в сила от днес
Акцизът вдига стандартна кутия с поне 13 евроцента без ДДС, а държавата очаква 155,9 млн. евро допълнителни приходи
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Акцизът вдига стандартна кутия с поне 13 евроцента без ДДС, а държавата очаква 155,9 млн. евро допълнителни приходи
Цените на електронните винетки скачат с около 30%, а годишният стикер вече ще струва над 126 лева
НСОРБ предлага плавен преход от 2027 г., защото принципът „замърсителят плаща“ изисква техника, съдове и софтуер
През 2026 г. предстои ново увеличение, но средствата не са гарантирани
Евростат отчита годишно увеличение на почасовите разходи за труд у нас с 13,4%
Потребителските цени ще останат високи в цял свят и през следващите години
Това лято, въпреки че оставаме с левове, цените се очаква да се повишат
Прогнозите на синдикати и експерти
От транспортния бранш настояват за отлагане на вдигането на таксите от 1 април
Повишението на наемите през 2024 г. в София, Пловдив и Варна е между 13% и 16% през 2024 г.
Правителството не предприема мерки в посока намаляване на неравенствата
Например няма как къща около София, чиято пазарна цена е около 1 млн. евро, да има 30 лева годишен данък
Според представител на туристическа агенция Русе не е популярна туристическа дестинация
Предложението за поскъпване от януари 2025 г. в София е с 4,08 процента до 3,674 лева/кубик
Според него дискусията трябва да бъде, как увеличението на данъците да стане справедливо
Най-бързи се оказаха общинарите в Добрич, които вече приеха увеличение
Заложеният ръст спрямо тазгодишния размер на минималното възнаграждение е 144 лева
Цената на кравето сирене скача с 0,9 на сто до 11,27 лева за килограм
В края на миналата седмица цената на сорта „Брент“ се понижи с 1,8%, а на WTI - с 1,9%
Превозвачът ще начислява таксата върху стойността на билетите за своите полети от и до 27-те държави от ЕС