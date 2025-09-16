България удари в земята всички в ЕС по най-важния показател

Почасовите разходи за труд в България отбелязват най-високия годишен ръст сред всички държави от Европейския съюз

през второто тримесечие на 2025 г., показват данните на Евростат.

У нас увеличението достига 13,4% спрямо същия период на 2024 г., като страната ни изпреварва Унгария (11,0%), Румъния (10,4%), Естония (10,3%) и Гърция (10,1%). Най-слабо поскъпване на труда е регистрирано във Франция (1,4%), Дания (1,5%) и Малта (1,9%). Това поставя България отново на първо място в ЕС по динамика на разходите за труд – позиция, която за последно заемахме през първото тримесечие на 2023 г.

Детайли по компоненти и сектори у нас

Компонентата на възнагражденията в България нараства с 13,4% на годишна база, а разходите за социални и здравни осигуровки – с 12,3%. В правителствения сектор ръстът е още по-впечатляващ – 14,6%, което също е първа позиция в ЕС, докато в предприятията увеличението достига 12,8%, отново лидерска стойност.

През първото тримесечие на 2025 г. страната ни вече бе сред водещите – тогава работодателските разходи за труд нараснаха с 12,4% и ни отредиха трето място в ЕС.

Тенденции в еврозоната и ЕС

За сравнение, през второто тримесечие почасовите трудови разходи се покачват с 3,6% в еврозоната и с 4,0% в целия ЕС спрямо същото тримесечие на 2024 г. Разходите за заплати и възнаграждения на час в еврозоната се увеличават с 3,7%, а т.нар. неквалифицирани трудови разходи – с 3,4%. В рамките на ЕС съответните ръстове са 4,1% и 3,8%.

По икономически дейности в еврозоната трудовите разходи се повишават с 2,7% в предимно нестопанските сектори и с 4,0% в бизнес сектора, като индустрията отчита ръст от 3,3%, строителството – 4,7%, а услугите – 4,3%. В целия ЕС увеличенията са 3,1% в нестопанската сфера и 4,4% в бизнеса, с 3,9% в индустрията, 4,8% в строителството и 4,6% в услугите.

Сектори с най-силна и най-слаба динамика

Най-висок ръст на почасовите разходи за труд в ЕС по икономически дейности е отчетен в „Професионални, научни и технически дейности“ – 8,9%, следван от „Добивна промишленост“ – 6,7%. Най-ниско увеличение има в сектора „Недвижими имоти“ – едва 1,6%.

При неквалифицираните трудови разходи водещи са отново „Професионални, научни и технически дейности“ с ръст от 7,3% и „Добивна промишленост“ с 6,6%, докато „Административни и спомагателни услуги“ отчитат най-слаб ръст – 1,8%.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com