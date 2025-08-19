Стана ясно защо се повишава инфлацията в България

Икономисти от цял свят очакват трайно високи нива на потребителските цени,

според Проучването на икономическите експерти на мюнхенския институт "Ифо" (Ifo). Заключенията от тримесечното проучване сред експерти на "Ифо", цитирани от БТА.

Анкетираните икономисти предвиждат глобална инфлация през 2025 г. от 4 на сто, което е в съответствие с очакванията от предходното тримесечие. Прогнозите за инфлацията в Германия през идните години също остават без промяна – 2,4 на сто за тази година и 2,3 на сто за 2026 и 2028 г.

"Инфлационните очаквания са се стабилизирали на високо ниво, както в краткосрочен план, така и по отношение на идните няколко години", коментира изследователят на "Ифо" Филип Хайл. Според експертите настоящите търговски конфликти и вносните мита са двигател на инфлацията.

Европа остава по-спокойна, САЩ и Азия под напрежение

Анкетираните експерти очакват среден глобален темп на потребителските цени от 3,9 на сто през 2026 г. и 3,7 на сто през 2028 г., което показва, че дългосрочните инфлационни очаквания се задържат високи.

Регионалните различия обаче са отчетливи: очакваната инфлация в Западна Европа за 2025 г. е 1,8 на сто, под целта на ЕЦБ за 2 на сто, докато в Източна Европа и азиатските страни прогнозите са значително по-високи. В САЩ инфлацията се очаква да нарасне от 3,1 на сто тази година до 3,7 на сто догодина, като основен фактор се посочват новите мита върху вноса.

Най-голям скок на цените в Африка

Според експертите инфлацията в Северна Америка, Северна Европа и Океания ще остане между 2,7 и 3,1 на сто. Съвсем различна е картината в Африка – очакванията са за рязък ръст на цените, достигащ 22,9 на сто в Източна Африка и цели 40,8 на сто в Северна Африка през 2025 г.

В проучването на "Ифо", проведено между 17 юни и 1 юли 2025 г., са участвали общо 1340 икономически експерти от 121 страни.

