Предупредиха за нова измама с еврото

Опити за финансови измами зачестяват покрай въвеждането на еврото у нас. Измамниците все по-често се представят за служители на банки или платежни платформи. Те използват мобилни приложения за комуникация и внушават на жертвите си, че е необходимо „спешно“ превалутиране или актуализация на сметки.

Потърпевш от подобен опит за измама е и русенецът Давид Александров, който пред NOVA предупреди за схемата.

Случаят се разиграва малко преди коледните празници. Давид получава пропуснато обаждане от чуждестранен номер. Тъй като често комуникира с хора от чужбина по работа, той решава да отговори. Почти веднага му е върнато обаждане, а от другата страна на линията мъж с лош английски се представя за служител на платежната платформа.

„Казаха ми, че заради преминаването към еврото е необходимо да бъде обновен моят акаунт. Това веднага ми направи впечатление, защото известната платформа за разплащане вече беше превалутиралa сметките още преди 1 януари и беше уведомила клиентите си директно в приложението“, разказва Александров.

Измамникът започва да иска данни от банковата карта, като настоява жертвата да „потвърди“ първите цифри на номера ѝ. „Опитваше се да ги отгатва – пита дали първата цифра е 4 или 5. Очевидно целта беше да извлече информация стъпка по стъпка“, обяснява нарочената жертва.

След няколко неуспешни опита разговорът е прекратен, а по-късно мъжът забелязва, че профилът му в приложение за чатове е бил маскиран с логото на платформата, за да изглежда максимално достоверен.

Именно опасението, че много хора могат да се подведат, го мотивира да публикува предупреждение в социалните мрежи. „Ако някой ти каже, че сметката ти ще бъде закрита или ще загубиш пари, хората лесно могат да се паникьосат.

А на измамниците са им нужни само няколко цифри и трицифреният код на гърба на картата, за да източат сметката“, подчертава той.

От полицията в Русе потвърждават, че случаят не е единичен. Малко преди празниците са подадени поне две жалби за подобни измами, при които хора вече са били ощетени с пари. Заместник-директорът на ОДМВР – Русе Александър Ковачев е категоричен, че институциите никога не изискват чувствителна информация по телефон или мобилни приложения.

„Никоя легална банкова или финансова институция няма да се свърже с гражданите и да поиска данни от банкови карти, пароли или трицифрения секюрити код. Ако бъде поискана подобна информация – това на сто процента е опит за измама“, заяви Ковачев. Той допълни, че гражданите не бива да предоставят и потребителски имена или пароли за мобилно банкиране при никакви обстоятелства.

От полицията предупреждават и за повишено внимание при обмяната на левове в евро. В първите дни на новата година е предвидено засилено полицейско присъствие около пощенските клонове, където все още може да се извършва обмяна на валута. „Възможно е да се появят хора, които предлагат „помощ“. Призоваваме гражданите да се доверяват единствено на официалните институции“, апелира Александър Ковачев.

