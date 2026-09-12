Предупредиха за нова измама с еврото
Ето за какво да внимаваме
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Ето за какво да внимаваме
Измамниците пробутват несъществуващи кредити и приемат вноски за изплащането им
Компанията Фейсбук (Facebook) придоби Moves - популярното приложение за смартфони с Android и iPhone, което засича колко се движим през деня и помага...
Благоевград. Приложение за мобилни телефони помага на хората да намират съмишленици по интереси и хобита. Този бизнес проект грабна първа награда в Ам...
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