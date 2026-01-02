Еврото започна 2026 година с лек спад спрямо долара

Курсът на еврото спрямо долара отстъпва леко тази сутрин в първата за годината междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация. Това е и първата търговска сесия, след като България официално стана част от еврозоната, което поставя допълнителен фокус върху движението на единната валута.

Еврото се разменя за 1,1728 долара, което е понижение от 0,17% спрямо нивата на затваряне от последния работен ден на 2025 г. Движението се оценява като умерено и типично за първите дни на новата година, когато ликвидността на пазарите е по-ниска, а инвеститорите пренастройват позициите си.

На 31 декември Европейска централна банка определи референтен курс от 1,1750 долара за едно евро. Валутни анализатори отбелязват, че подобни колебания не са необичайни и не дават ясна индикация за дългосрочната посока на единната валута в началото на 2026 г.

