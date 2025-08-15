Важно от НСИ за инфлацията

Месечната инфлация в България за юли, измерена през Индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 1,7 на сто, а годишната инфлация за юли 2025 г. спрямо юли 2024 г. е 5,3 на сто, съобщава Националният статистически институт (НСИ).

Инфлацията от началото на годината (юли 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 4,1 на сто, а средногодишната инфлация за периода август 2024 - юли 2025 г. спрямо периода август 2023 - юли 2024 г. е 3,2 на сто.

БТА припомня, че по данни на НСИ през юни месечната инфлация беше 0,4 процента, а годишната инфлация бе 4,4 на сто.

През юли 2025 г. месечната инфлация, измерена през Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) е 1,4 на сто, а годишната инфлация за юли 2025 г. спрямо юли 2024 г. е 3,4 на сто.

Инфлацията от началото на годината (юли 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3,2 на сто, а средногодишната инфлация за периода август 2024 - юли 2025 г. спрямо периода август 2023 - юли 2024 г. е 2,8 на сто.

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (юли 2025 г. спрямо юли 2022 г.) е 17 процента, а за последните пет години (юли 2025 г. спрямо юли 2020 г.) е 41,2 процента.

Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (юли 2025 г. спрямо юли 2022 г.) е 14,6 на сто, а за последните пет години (юли 2025 г. спрямо юли 2020 г.) е 34,6 на сто.

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е официален измерител на инфлацията в България.

Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерват общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла.

През юли 2025 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите "Развлечения и култура" (13,2 на сто), "Ресторанти и хотели" (2,4 на сто), "Съобщения" (2 на сто), "Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива" (1,9 на сто), "Транспорт" (1,3 на сто), "Алкохолни напитки и тютюневи изделия" (1 на сто).



Намаление е отчетено единствено при "Облекло и обувки" – с 3,4 на сто.

