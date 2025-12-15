МС с голяма новина за учениците и олимпиадите

Министерският съвет одобри финансиране в размер на 1 726 215 лева за обучение и подготовка на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади. Средствата ще бъдат разпределени между 592 общински училища в страната, чиито възпитаници през изминалата учебна година са се класирали за национални кръгове на олимпиади, както и са участвали в международни олимпиади и балканиади.

Финансирането се предоставя по Националната програма на Министерството на образованието и науката „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“. Основната цел е да се създадат допълнителни възможности за целенасочена и задълбочена подготовка по различните учебни предмети във всички образователни етапи.

Подкрепата е от съществено значение за постигането на по-високи резултати на национално и международно ниво и за достойното представяне на българските национални отбори в престижни състезания. Индивидуалната работа с ученици с изявени способности допринася както за повишаване качеството на образованието, така и за изграждането на бъдещи лидери и иноватори на България.

