Най-добрата специалност у нас. Заплата над 6 бона

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е с най-много първи места в рейтинговата система на висшите училища в България за 2025 г.

Тази система обхваща 55 професионални направления, 51 училища и 52 индикатора.

Последните данни показват, че за 2025 година най-ниска безработица, под 1%, има сред завършилите професионалните направления "Военно дело", "Медицина", "Фармация", "Дентална медицина" и "Металургия".

Най-много пари пък изкарват завършилите специалности: "Военно дело" с над 6 000 лв., "Информатика" с над 4 800 лв. заплата и "Национална сигурност" - над 3 700 лв.

"За съжаление, сме в ситуация на повсеместен недостиг на хора във всички сфери. Пенсионират се 100 000 души годишно, а младите хора, които ги заместват като работна сила, са 60 000. Най-осезаем е недостигът в икономическото образование, насърчаваме аграрното образование", изтъкна министърът на образованието Красимир Вълчев пред Bulgaria ON AIR.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com