Виртуалният свят на ROBLOX отправи ново изпитание за отборите в третия онлайн рунд на Vivacom GAME ON 2025

Третият онлайн рунд от най-мащабния гейминг турнир в България – Vivacom GAME ON 2025, потопи участниците в дигиталния свят на една от най-популярните гейминг платформи в момента: ROBLOX. Отборите на Васил Калинчев (ShadowHex) и Кристиан Николов (Kriskata) се изправиха един срещу друг в титаничен сблъсък на две от най-популярните игри в Roblox в момента: „Ink Game“, вдъхновена от сериала „Squid Game“ и “99 нощи в тъмната гора”, световен феномен предизвикващ участниците да оцелеят в мрачна и страшна гора.

Двама от феновете спечелиха по 1000 лева по време на състезанието, както и шанс да застанат редом до любимия си капитан на големия финал на 1 ноември в Joy Station, София.

Към отбора на Васил Калинчев (#teamshadowhex) се присъединиха партньорът му от първото издание на VIVACOM GAME ON - Shadow Fox, както и геймърът Dan4o, който вече участва в първия лайв стрийм от турнира. В отбора на Kриската (#teamkriskata) този път се включиха Alpha Alex и Vonster - едни от най-опитните ютубъри в България на Roblox.

Предпоследната битка за сезона беше излъчена на живо в 11 канала в 4 стрийминг платформи (YouTube, Twitch, Kick, TikTok) и продължи близо 5 часа. Победител стана отборът на ShadowHex, който надделя в битката в тъмната гора с натрупани до момента 705 GIGA BITS, срещу 452 за тийма на Kriskata.

Титаничните битки в гейминг турнира се провеждат през оптична мрежа на Vivacom – Vivacom Fiber, която гарантира светкавична скорост, нулев лаг и върхово изживяване за гейминг и стрийминг във висока резолюция.

Vivacom GAME ON 2025 продължава с последен онлайн рунд на 18 октомври, след който всичко ще бъде решено на големия финал на 1 ноември в Joy Station (София). Все още има останали билети за GIGA събитието, които могат да бъдат закупени от касите на EasyPay или онлайн тук: https://epaygo.bg/1275187290.

Междувременно гейминг сериалът, който се излъчва в YouTube канала на Vivacom, вече натрупа над 250 000 гледания с шестте епизода до момента. Поредицата разкрива какво се случва зад кадър - как капитаните подготвят стратегиите си, как избират съотборници и се справят с лични и игрови предизвикателства.

Vivacom GAME ON 2025 се организира в партньорство с TDB Play – водеща компания в сферата на видео игрите и интерактивните развлечения.

В четвъртия онлайн рунд на 18 октомври капитаните ShadowHex и Kriskata заедно с нови гост-звезди ще се изправят в титаничен сблъсък на Minecraft. Преди това обаче феновете могат да очакват епизоди 7 и 8 от първия български гейминг сериал – съответно на 4 и 11 октомври. В следващия епизод капитаните ShadowHex (Васил Калинчев) и Kriskata (Кристиан Николов) ще трябва да излязат от зоната си на комфорт и да създадат оригинална гейминг песен.

Повече информация за турнира, класациите и статистиката следете в сайта на Vivacom тук.

