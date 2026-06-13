Дигитална реплика на крепостта Царевец в Minecraft оживя на финала на Vivacom GAME ON 2025
След четири оспорвани рунда титлата Fiber CHAMP 2025 спечели отборът на Kriskata
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След четири оспорвани рунда титлата Fiber CHAMP 2025 спечели отборът на Kriskata
По време на големия финал в Деня на народните будители, посетителите ще могат да се срещнат на живо със своите любими геймъри
Сблъсъкът донесе 120 GIGA BITS за тима на ShadowHex срещу 80 GIGA BITS за Kriskata
Гледайте епичния сблъсък, изпълнен със спортен хъс, в YouTube канала на Vivacom
Двама от феновете спечелиха по 1000 лева по време на състезанието
Гейминг сериалът, който се излъчва в YouTube канала на Vivacom, вече натрупа над 135 000 гледания
Гейминг турнирът се провежда през оптичната мрежа Vivacom Fiber