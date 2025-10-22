Драма в Холивуд. Бъдещето на „Уорнър брос дискавъри“ под въпрос

Холивуд е изправен пред една от най-големите си корпоративни драми от десетилетие насам.

„Уорнър брос дискавъри“ – компанията, която стои зад иконични филми, сериали и канали като HBO и CNN – обмисля съдбата си в момент, когато пазарът на развлечения се разтърсва от дигитални промени и стрийминг войни. Решението може да доведе до нова ера на концентрация на власт в глобалната индустрия.

Пазар под напрежение

Само няколко месеца след като „Уорнър брос дискавъри“ обяви, че ще раздели дейността си в две отделни публично търгувани компании, конгломератът съобщи, че преразглежда стратегията си и дори обмисля продажба на част от активите или на целия бизнес. Според Асошиейтед прес, компанията е започнала официален преглед на „стратегически алтернативи“ след като е получила „непоискани прояви на интерес“ от няколко потенциални купувачи.

Новината предизвика мигновен трус на фондовите пазари и повдигна въпроси за бъдещето на един от най-разпознаваемите брандове в развлекателния свят.

Говорител на компанията отказа да коментира кои са потенциалните купувачи, но според „Уолстрийт джърнъл“ холивудският гигант „Парамаунт Скайденс“ е отправил предложение още в края на септември. Офертата, насочена към придобиване на мажоритарен дял, обаче е била отхвърлена от главния изпълнителен директор Дейвид Заслав. Според източници, Заслав е преценил, че предложената цена не отразява реалната стойност на компанията, която притежава златната библиотека на Warner Bros. и водещите стрийминг платформи HBO и Discovery+.

Междувременно CNBC съобщи, че „Нетфликс“ и „Комкаст“ също проявяват сериозен интерес към възможна сделка. Ако някоя от тези компании придобие контрола върху Warner Bros Discovery, това би било едно от най-мащабните преструктурирания в историята на Холивуд. Секторът вече е в нестабилно състояние заради конкуренцията между стрийминг услугите и свиването на рекламните приходи по традиционните телевизионни канали.

Стратегия между разделяне и продажба

През юни ръководството на Warner Bros Discovery обяви план да се раздели на две независими компании, които да бъдат търгувани отделно на борсата. Първата трябваше да обедини филмовите и стрийминг активи — HBO, HBO Max, Warner Bros Television, Warner Bros Motion Picture Group и DC Studios. Втората – наречена условно Global Networks – да поеме контрола над CNN, TNT Sports, Discovery+ и Bleacher Report. Планът беше посрещнат като смела, но логична стъпка към по-гъвкава структура, която да позволи по-бърза реакция на пазарните промени.

Днес обаче е ясно, че този сценарий не е единственият на масата. „Направихме смелата стъпка да подготвим компанията за разделяне на два водещи медийни гиганта, защото вярваме, че това е най-добрият път напред“, заяви Заслав в изявление, цитирано от АП. „Не е изненада, че значителната стойност на нашето портфолио привлича внимание от други играчи на пазара“, добави той, намеквайки, че интересът от конкуренцията може да бъде използван стратегически.

Заслав е известен с това, че не бърза с решенията си. Компанията не е определила краен срок за приключване на процеса, а източници, близки до борда, твърдят, че разглежданите варианти варират от продажба на определени звена до сливане с други корпорации. Анализаторите в Ню Йорк коментират, че дори ако сделка не се случи, самото обсъждане вече е повишило интереса на инвеститорите към компанията.

Ударен отзвук на борсите

Новината за възможна продажба доведе до рязко поскъпване на акциите на Warner Bros Discovery – с 11,5 процента само в рамките на ден. Това беше най-силното им дневно покачване от близо година. Инвеститорите реагираха с ентусиазъм, виждайки в потенциалната сделка шанс за освобождаване на скритата стойност на активите, натрупани след сливането на WarnerMedia и Discovery през 2022 г.

Въпреки това пазарът остава предпазлив. Много анализатори припомнят, че компанията все още се възстановява от дълговото натоварване, което последва след това сливане. Потенциална продажба би могла да намали част от дълга, но също така може да лиши Warner Bros Discovery от ключови стратегически активи. От друга страна, пълното разделяне на бизнеса на две независими структури би създало възможности за по-ясен фокус и по-добро управление на отделните направления.

Каквото и да бъде решението, ясно е, че индустрията навлиза в нова фаза. Ако дори гиганти като Warner Bros Discovery започват да търсят спасение чрез продажби и разделения, това е знак, че бурята в глобалния медиен пейзаж тепърва ще се усилва. А в нея, както показва историята на Холивуд, оцеляват само онези, които умеят да се преродят навреме.

