Драма в Холивуд. Бъдещето на „Уорнър брос дискавъри“ под въпрос
След отказана оферта от „Парамаунт Скайденс“ медийният гигант търси „стратегически алтернативи“ за оцеляване
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След отказана оферта от „Парамаунт Скайденс“ медийният гигант търси „стратегически алтернативи“ за оцеляване
Подробности за сюжета и имената на актьорите, засега не се съобщават
Уорнър Брос. ще зарадват феновете на магьосническия свят на Хари Потър с вълнуващо продължение. Изпълнителният директор на студиото Кевин Цуджихара сп...