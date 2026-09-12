Драма в Холивуд. Бъдещето на „Уорнър брос дискавъри“ под въпрос
След отказана оферта от „Парамаунт Скайденс“ медийният гигант търси „стратегически алтернативи“ за оцеляване
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След отказана оферта от „Парамаунт Скайденс“ медийният гигант търси „стратегически алтернативи“ за оцеляване
Завръщането му на ринга се отлага
И оти не развя българското знаме, кога ручаше жабетата?
"Дискавъри" сложи ръка на Олимпийските игри от 2018 до 2024 година. Компанията, която през миналата година купи "Евроспорт", ще държи правата за всичк...
Популярният канал ще прави филм за Пловдив
"Дискавъри", "Нейшънъл Джеографик", "Евронюз" и "Евроспорт" ще излъчват рекламен клип на девет езика за туристическите забележителности на България. Т...
Гледаме подвига на юнака по "Дискавъри" Притаете дъх - светът ще стане свидетел на един от най-големите човешки подвизи, излъчвани някога по телевизи...