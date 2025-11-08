Нов епизод от сагата между Пит и Джоли! Летят десетки милиони долари

Брад Пит отново съди Анджелина Джоли – този път за 35 милиона долара. Поводът е прочутата им винарна „Шато Миравал“ във Франция, която някога бе символ на любовта им, а днес е в центъра на ожесточена съдебна битка.

Новият иск е подаден в края на октомври и е свързан с продажбата на дела на Джоли от 2021 г., за която адвокатите на Пит твърдят, че е извършена без неговото съгласие.

Нов иск и стари обвинения

Адвокатите на Брад Пит настояват, че той е поискал обезщетение още през ноември 2023 г., след като е претърпял щети от продажбата. От екипа на Джоли отговарят, че „г-н Пит е този, който заведе делото, и следователно трябва да поеме разходите за доказване или опровергаване на щетите“.

По-малко от шест месеца след сделката, според страната на Пит, Анджелина Джоли и нейният екип предложили ново взаимно споразумение за въздържане от уронване на репутацията – нещо, което актьорът приел като опит да се прикрият последиците от нарушаването на устната им договорка.

От любовна история до съдебна сага

Първоначалният иск на Пит датира от 2022 г., когато той обвини Джоли, че е продала своя дял от „Шато Миравал“ на компанията Tenute del Mondo – част от Stoli Group – без неговото съгласие. Тя отрече да е нарушила договорка и подаде насрещен иск, обвинявайки го в „лична война“.

Джоли твърди, че Брад Пит е отказал да купи нейния дял, защото тя не приела да подпише споразумение за мълчание, целящо „да я накара да мълчи“ за предполагаем инцидент с насилие по време на техен полет през 2016 г. Разследване по случая беше извършено, но срещу Пит не бяха повдигнати обвинения.

Сега, през октомври тази година, актьорът настоява съдът да получи достъп до 22 документа, които адвокатите на Джоли отказват да предоставят, позовавайки се на адвокатска тайна. „Отговорът на г-н Пит не разглежда съществените ни аргументи и се основава на спекулации, целящи да нарушат поверителността на разговорите ѝ с адвокатите“, заяви представител на Джоли пред списание People.

Холивудски развод без край

Адвокатите на Анджелина твърдят, че това е „поредният опит на г-н Пит да упражнява натиск и контрол“, докато неговият екип настоява, че актрисата укрива ключови документи. Следващото съдебно заседание е насрочено за 17 декември.

Брад Пит и Анджелина Джоли имат шест деца и се разделиха през 2016 г. след 12 години заедно и едва две години брак. Разводът им бе финализиран чак през 2024 г., но делата между тях очевидно продължават – с всяка нова страница от тази холивудска сага, в която любовта отдавна е заменена от адвокатски аргументи и милионни искове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com