Новак в Холивуд счупи 30-годишен рекорд. Изгряващата звезда Мейсън Темз, който освен това е само на 18-години, стана първият актьор след Джим Кери през 1994 г., който има три филма №1 в боксофиса в рамките на една година.

Поредицата включва „Черен телефон 2“, „Съжалявам за теб“ и летния блокбъстър „Как да си дресираш дракон“ – успех, който превърна 2025 г. в годината, когато Темз окончателно премина от обещаваща звезда към боксофис гигант.

Роден и израснал в Тексас, Темз се занимава с балет и актьорско майсторство още от дете, преди да получи първите си роли. Според IMDb дебютът му е в късометражен филм от 2017 г., когато е бил едва на 9 години, пише vesti.bg.

Той привлича вниманието на Холивуд през 2022 г. с ролята на уплашения, но смел Фини Блейк в „Черният телефон“. Неговата тиха интензивност и емоционална дълбочина впечатлиха публиката и превърнаха младия актьор в едно от най-търсените имена на големия екран.

През 1994 г. Джим Кери постигна нещо, считано за невъзможно – трите му филма „Ейс Вентура: Домашен детектив“, „Маската“ и „От глупав по-глупав“ оглавиха класациите на боксофиса в рамките на една година.

Сега, три десетилетия по-късно, Мейсън Темз повтаря това постижение.

Личният живот на Мейсън също привлича внимание. Актьорът има връзка с колежката си Маккена Грейс.

Двамата започват да се появяват заедно на публични събития през август 2024 г., когато става ясно, че ще си партнират във филма „Съжалявам за теб“. Оттогава са забелязвани на баскетболни мачове, споделят забавни клипове в TikTok и си правят „меки“ представяния в Instagram.

На 14 юни 2025 г. папараци ги засичат да се разхождат из Сохо, с което изглежда окончателно потвърдиха връзката си.

