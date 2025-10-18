Два квартала в София стават хит. Етажът определя цената

Докато традиционните южни квартали на София като Кръстова вада, Манастирски ливади и Малинова долина страдат от презастрояване и насищане, интересът на купувачите се обръща към нови, по-тихи и достъпни райони. Сред тях най-отчетливо се открояват два – Слатина и Сухата река.

Слатина – между старата слава и новата реалност

Разположен на изток от центъра на столицата, квартал Слатина дълго време беше подценяван. Днес обаче това се променя. Благодарение на новите жилищни проекти и очакваното разширение на метрото, Слатина започва да привлича млади семейства и първи купувачи, търсещи разумен баланс между цена, инфраструктура и перспективност.

Цените на новото строителство в района вече доближават 2 000 евро на квадратен метър, като интересът е най-силен към двустайни и компактни тристайни апартаменти. Предпочитани са средните етажи – от трети до пети – смятани за най-удобни и „независими“ от асансьора. Купувачите ценят сградите със зелени площи, подземни гаражи и добра енергийна ефективност.

Сухата река – от периферия към перспектива

Друг квартал, който преживява своеобразно „събуждане“, е Сухата река. Разположен в североизточната част на София, с директен достъп до метрото и близост до центъра, районът предлага едновременно удобство и по-ниска плътност на застрояване.

Новото строителство е активирало интереса на купувачи, които търсят апартаменти между 70 и 90 кв.м с добро изложение и тиха среда. Цените в новите проекти варират около 2 100–2 300 евро/кв.м – по-ниски от южните квартали, но с видима тенденция за растеж.

И тук най-желани остават средните до по-високите етажи – особено ако сградата предлага панорамна гледка или гледа към зеленина. Наличието на метро и добра връзка с центъра се смятат за решаващи при избора.

Защо сега?

Пазарът се променя. Пренаселените и презастроени южни райони тласкат купувачите към нови алтернативи, където все още може да се намери качествено ново строителство на по-достъпни нива. Слатина и Сухата река предлагат именно това – шанс да се купи на време, преди вълната на масов интерес.

Това са квартали, които влизат във фокуса не само на индивидуалните купувачи, но и на инвеститорите, които търсят потенциал за покачване на стойността.

2025 г. може да се окаже повратна за тези две локации – когато „по-тихите“ квартали най-сетне получат заслуженото внимание.

