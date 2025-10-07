Хампарцумян посочи причината за бума на имотите и най-сложния проблем с еврото

Бумът на имотния пазар има комплекс от причини. София е най-големият и богат град у нас. Ние трябва да притежаваме жилище - както се казва - ако нямаш жилище, не можеш да се ожениш. Някои купуват с цел бъдещ доход. Не е свързано с влизането в еврозоната.

Това заяви банкерът и финансист Левон Хампарцумян в ефира на NOVA NEWS, по повод препоръката на МВФ за вдигане на данъците върху недвижимите имоти, които у нас са ниски и биха могли да подобрят приходите в бюджетите на общините.

"МВФ е много добър инструмент за справяне с кризи. Когато си в свободно падане фондът ти дава парашут.

Ние сме сложна икономика. Не ни задължават. Това е предложение. Всяко вдигане на данъците без реформи би било абсолютно неприемливо", посочи той.

"В цял свят е едно и също по тази тема - фирмите за сметосъбиране не се управляват от професори. Трябва да се намери начин да се укроти апетитът за нарастваща печалба на тези хора", категоричен е той.

Относно евентуални очаквани измами при приемането на еврото, той коментира:

Както еврото, така и левовете трябва да си ги пазим. Това е задача, която съществува с всяка ценност, която притежаваме. Ще трябва малко повече да се внимава в периода на преход. Ако плащаме с карта и мобилни приложения няма да има риск. В такива случаи банката ни пази.

Това е модерният свят - нормални неща са. Надявам се всичко да се случва нормално. Очаквам, че интересът на криминалните лица към еврото ще нарасне. Ако откраднеш левове - можеш да ги харчиш само в България, а ако са евро - в цяла Европа", допълни експертът.

"Пластиките не трябва да се сменят. Сметките се превалутират автоматично. По-големите търговци вероятно ще поддържат и двете валути в определения период.

Това което се случва в самата банка - те си получават възможност да плащат със същата пластика. Днес има много хора, които плащат в друга валута", каза още Хампарцумян.

Според него най-сложният въпрос за решаване ще бъде с евромонетите и стотинките.

"С монетите ще има технологичен проблем. В България има над 100 тона монети. За да облекчат оборота на монети - финландците например най-малката стойност е 0,05.

Вероятно ще ги унищожат. Със сигурност няма какво да пазят и хартийките. Металът ще се претопи, хартията ще се рециклира - за да не грабне някой една две пачки в суматохата", пошегува се той.

