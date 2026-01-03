Златният квадрат в София. Нов луксозен квартал привлича тузарите

В последните години столичният квартал Хладилника се превърна в едно от най-горещите места на имотната карта на София. Районът, който дълго време стоеше в сянката на престижния Лозенец, днес се изстрелва напред с темпове, които го нареждат сред най-бързо развиващите се зони в града. Причините са ясни: метростанция „Витоша“, непосредствената близост до болница Acibadem City Clinic, МОЛ „Парадайс“, както и бързата връзка с центъра и Околовръстното.

Цени, които гонят елита

Според актуалните данни средната цена на квадратен метър в Хладилника достига 6539 лв.. Това поставя района сред най-скъпите в София, като в някои нови сгради стойностите вече надхвърлят 3000–3400 евро/кв.м.

Примерите от пазара са показателни:

Двустаен апартамент от 92 кв.м в нова сграда се предлага за 289 327 евро .

Луксозно обзаведен двустаен от 85 кв.м достига 340 000 евро .

Тристайни жилища варират около 255 000–630 000 евро, в зависимост от площта и степента на завършеност.

Това са цени, които до скоро бяха характерни единствено за Лозенец.

Хладилника срещу Лозенец – новият сблъсък на престиж

Лозенец традиционно се смята за един от най-елитните квартали на София. Но днес Хладилника започва да го догонва – и дори да го изпреварва в някои сегменти.

Какво накланя везните към Хладилника?

По-нов жилищен фонд – докато Лозенец е наситен със стари кооперации, Хладилника предлага модерни сгради, висок клас строителство и луксозни комплекси.

По-добра инфраструктура – метрото, големите булеварди и близостта до ключови институции дават предимство.

По-висок потенциал за растеж – районът тепърва се развива, което привлича инвеститори.

Средната цена в Лозенец остава висока, но в Хладилника вече се наблюдават сделки, които надминават традиционните стойности в стария елитен квартал. Това е ясен сигнал, че Хладилника се превръща в новия баровски адрес на София.

Инвестиционен рай с гарантирана доходност

Заради близостта до бизнес зони, болници и търговски центрове, жилищата в Хладилника са сред най-търсените за отдаване под наем. Новите сгради, високият клас довършителни работи и модерните удобства привличат млади професионалисти, чужденци и корпоративни наематели.

Инвеститорите вече говорят за „златния квадрат“ около Парадайс център, където цените растат с всяка нова сграда.

Кварталът, който променя южната част на София

Хладилника е пример как инфраструктурата може да преобрази цял район. От периферна зона с индустриален характер, той се превърна в луксозен жилищен квартал, който диктува тенденциите на пазара.

И ако доскоро Лозенец беше безспорният лидер, днес Хладилника уверено заема мястото му – с по-нови сгради, по-високи цени и по-силен интерес от купувачи, които търсят престиж, удобство и инвестиционна стойност.

