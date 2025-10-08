Нов подем на офис пазара в Европа

След години на несигурност, доведена от пандемията и забавянето на икономическите цикли,

пазарът на офис площи в Европа показва признаци на стабилно възстановяване.

Нов доклад на международната консултантска компания Cushman & Wakefield, представена у нас от Forton, отчита умерен, но устойчив ръст на наемната активност и нарастващ оптимизъм в сектора. София се вписва напълно в тази европейска картина с повишено търсене, леко покачване на наемите и все по-осезаем интерес от инвеститорите.

Пазарът на офис площи в Европа възвръща увереност

Активността на офис пазара в Европа запазва възходящия си тренд, като през първото полугодие на 2025 г. обемът на новонаетите площи достига 5 млн. кв. м – с 1.7% повече спрямо същия период на предходната година. Този ръст, макар и умерен, леко надвишава средното ниво за последните пет години и показва, че бизнесът постепенно преодолява периода на свито търсене.

Докладът на Cushman & Wakefield посочва, че компаниите все по-често гледат на офиса не просто като на работно място, а като на инструмент за поддържане на корпоративната култура и ангажираността на служителите. След дългия период на дистанционна работа, тенденцията ясно се обръща – работодателите насърчават връщането на екипите в офис среда, като залагат на по-гъвкави и комфортни пространства.

София в синхрон с континенталните тенденции

„София е в крак с повечето тенденции, изтъкнати в най-новия доклад на Cushman & Wakefield за Европа“, коментира Йоанна Димитрова, мениджър „Офис площи“ в Cushman & Wakefield | Forton. Основните параметри на пазара у нас – новоотдадени площи, наеми, свободни пространства и доходност – се движат в сходна посока с европейските.

През второто тримесечие на 2025 г. новоотдадените площи в София са се увеличили с 4.6% на годишна база – двойно над средния ръст за Европа от 2.3%. В премиум сегмента наемите в столицата растат плавно вече дванадесет последователни тримесечия, докато в останалата част на континента подобна тенденция се наблюдава от седемнадесет тримесечия.

Димитрова отбелязва, че зад сухата статистика стои реална промяна в корпоративното поведение – „работодателите се стремят да увеличат времето, което служителите прекарват в офиса, за сметка на работата от дома“.

Свободните площи намаляват за първи път от пандемията насам

През второто тримесечие на 2025 г. делът на свободните офис площи в Европа спада под 9.7% – ниво, което може да се окаже повратна точка след дългогодишен период на растеж. С изключение на краткия позитивен епизод в началото на 2020 г., това е първият траен спад от 2019 г. насам. Общият обем на незаетите офиси е намалял с 0.4% до 31.3 млн. кв. м, като повече от половината (56%) от наблюдаваните пазари отчитат подобрение.

За сравнение – в края на 2024 г. делът им е бил 47%, а година по-рано едва 38%. Въпреки това анализаторите предупреждават, че второто полугодие на 2025 г. може да донесе нов натиск, тъй като предстои завършването на множество проекти в строеж. Ако търсенето не се засили в краткосрочен план, свободните площи могат отново да нараснат, макар и временно.

Инвеститорите внимават, но интересът се връща

На фона на предпазливия подход на строителите, които ограничават започването на нови проекти, обемът на офис площите в процес на изграждане в Европа е намалял с 17% спрямо предходната година – до 10,2 млн. кв. м. В същото време предварително отдадените офиси достигат 47%, което е най-високото равнище от края на 2015 г. насам.

Тази комбинация – по-малко ново строителство и повече предварително наети площи – може да се превърне в стимул за ново повишение на наемите, които вече растат с 4.2% годишно и бележат 17 поредни тримесечия на покачване.

Доходността от първокласни офиси леко се понижава до 5.4% спрямо 5.53% година по-рано, което е резултат от ограничените възможности за инвестиции и променящите се лихвени условия. Въпреки това, България прави впечатление с обратна динамика.

„Докато общият обем на инвестиционните сделки с офис активи в Европа през първата половина на 2025 г. се е свил с 2% на годишна база, у нас отчитаме ръст, който се измерва в пъти“, отбелязва Явор Костов, управляващ партньор на Cushman & Wakefield | Forton. По думите му, към средата на 2025 г. обемът на сделките с офис активи в България надхвърля 100 млн. евро – резултат, който връща страната в картата на активните пазари за бизнес имоти.

