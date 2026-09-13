Офисният пазар в София влиза в ново пренареждане
Компаниите не наемат значително повече площи, но все по-често напускат старите сгради в търсене на по-високо качество
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Компаниите не наемат значително повече площи, но все по-често напускат старите сгради в търсене на по-високо качество
Сделките на пазара достигнаха 143,6 млн. евро за шест месеца, а две големи придобивания още не са приключили
IT секторът доминира, но мениджърите отлагат решения на фона на икономически и геополитически рискове
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Третото тримесечие на 2025 г. донесе ръст на активността и нов интерес към стратегическите локации
Средните цени в луксозния сегмент достигат 700 000 евро, докато пазарът на офис и индустриални площи остава стабилен
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Нaй-aĸтивни ocтaвaт ĸyпyвaчитe в oфиc ceгмeнтa
tbi bank отвори първия в България офис, насочен изцяло към спестовни продукти – нов клиентски център, посветен на най-подходящите и сигурни решения з...
Продължава тенденцията за разтваряне на ножицата между търсените проекти от висок клас и по-ниския клас сгради
Нивата на доходност при първокласните офиси достигнаха 8%
Акцията е по европейска заповед за разследване, твърдят източници на бТВ