Напрежение в жилища и офиси у нас! Коя фирма претърсват ОБНОВЕНА

Следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършват претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната

Това се случва в изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна.

Искането на Украйна

Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.

По искане на прокуратурата на Украйна, Националното следствие влезе в офисите на СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД.

Коя е Сейдж Конкултантс АД?

Фирмата е една от най-големите оръжейни търговци у нас. Тя е собственост на бизнесмените Генчо Христов и Христо Христов. Сигналът на властите в Киев е, че българската оръжейна компания е заобикаляла санкциите срещу Русия.

Скандалното при тези оръжейни играчи е, че са продавали оръжие и на двете страни - на Украйна скъпо, но и на Русия.

Мащабната акция

В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).

Всички действия се провеждат под строг надзор на Върховната касационна прокуратура.

Акцията се провежда само няколко дни след като и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов посети НСлС с офицери от офиса на ФБР на САЩ в София.

Собственикът

Фирмата е собственост на Христо Христов и е регистрирана през 2006 година. В нея по данни на търговския регистър има 53-ма служители.

Проектиране и изработка на машинни елементи, агрегати, възли, електронни устройства, производство на оръжие, боеприпаси, стоки и технологии с възможна двойна употреба и всичко, което не е забранено от закона, вътрешно и външнотърговска дейност с оръжие, боеприпаси и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (само след получаване на разрешение според действуващото законодателство), покупко-продажба на недвижимо имущество, строителство, търговия, научноизследователска и развойна дейност и всички други позволени от закона дейност.

Това е част от международното сътрудничество в борбата с корупцията и злоупотребите в търговията с оръжие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com