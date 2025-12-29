Драма с плащането на сметките. Предупреждението

От 29 декември до 5 януари се очаква затрудняване в плащането на битови сметки, заради еврото.

За това предупреждават банки и фирми за комунални услуги, предава бТВ.

В този период е възможно да има технически проблеми с актуализацията на софтуерите при смяната на левовете с евро и струпването на много почивни дни по Нова година.

Повечето банки обявиха, че след настъпването на 2026 г. ще започнат да възстановяват плащанията на битови сметки поетапно от 3 януари.

Плащането в брой ще бъде практически невъзможно, тъй като повечето каси няма да работят в почивните дни до 5 януари. Затова е препоръчително да платите ток, вода, интернет, местни данъци, застраховки до днес.

А 72 часа преди смяната на валутата все повече хора сменят левовете си. До края на януари можем да плащаме и в двете валути.

