НОИ с ключова новина за пенсиите в евро

През тази година средната основна изплащана пенсия, без добавките, достигна 911 лева. В предходната тя е била 835 лева, сочат данните на Националният осигурителен институт. С пенсии до прага на бедност от 638 лева сега са около 800 хиляди от възрастните. От началото на следващата година броят им ще се увеличи, тъй като от 1-ви януари линията на бедност се покачва на 764 лева.

Националният осигурителен институт е готов с превалутирането на пенсиите и добавките, а първото плащане за януари ще започне на 7-и в пощенските станции и ще е единствено в евро. Както и досега в пощите ще се извърши по предварително зададен график.

За обезщетенията, пенсиите и добавките към тях в интерес на гражданите е предвидено закръгляването след превалутирането да се прави по изключение по по-благоприятен начин. Така например, при пенсия от 1000 лева, изчислена в евро при официален курс тя би трябвало да е 511,29188 евро, но след прилагане на правилото за закръгляване тя ще се определи в размер 511,30 евро.

При получавани повече от една пенсия или пенсия и добавка/добавки към нея, размерът на всяка една се превалутира поотделно, след което получените стойности в евро се сумират и се получава общата месечна сума за изплащане в евро.

Базовата минимална пенсия за стаж и възраст от 630,50 лева от първи януари е 322,37 евро. Таванът на пенсиите от 3400 лева ще е 1738,40 евро, припомня БНР.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com