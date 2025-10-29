IT секторът движи офис пазара в София, наемите остават стабилни

Пазарът на офис площи в София продължава възходящата си траектория, като през третото тримесечие на 2025 г. наемната активност бележи стабилен растеж. Данните на консултантската компания Cushman & Wakefield | Forton показват, че общата наета площ е достигнала 61 000 кв. м – с 8% повече спрямо същия период на миналата година. Най-активен двигател на търсенето остава IT секторът, който оформя повече от половината сключени сделки и продължава да определя тенденциите на пазара.

Технологичните компании водят растежа

През разглеждания период именно технологичните фирми, водени от гиганта SAP, са най-динамичните участници на пазара. Те заемат близо 57% от всички новонаети офис площи, което потвърждава ролята на IT индустрията като ключов фактор за развитието на бизнес имотите в столицата.

Активност показват и компании от други бързо развиващи се сектори – административни и спомагателни дейности (включително аутсорсинг), промишленост и професионални услуги. Заедно тези участници са договорили около 15 000 кв. м, или 25% от наетата площ. Останалите 11 000 кв. м (18%) са заети от фирми в сферата на търговията на едро и дребно, финансите и други индустрии, които продължават да търсят гъвкави решения за разширяване на дейността си.

Локацията остава определящ фактор за наемателите. Най-търсени през тримесечието са офис пространствата по основните пътни артерии на столицата – булевардите „Цариградско шосе“, „Черни връх“, „Никола Вапцаров“, „България“ и „Тодор Александров“. Там са реализирани около 40 000 кв. м или две трети от общата наета площ.

Периферните райони, като околовръстния път, бул. „Александър Малинов“ и зоната около летището, заемат второ място с 13 600 кв. м, следвани от широкия център и централната административна зона, където са договорени още 7 140 кв. м. Сделките с подновени договори имат най-голям дял – 48% от общата площ, докато новите наеми представляват 29%, разширенията 13%, а предварителните договори 10%.

Строителната активност остава под контрол

Опасенията от пренасищане на пазара задържат новите инвестиции в офис проекти. През третото тримесечие не са въведени в експлоатация нови сгради, а обемът на площите в процес на изграждане остава стабилен – малко над 200 000 кв. м. Очаква се значителна част от тях да бъде завършена до началото на 2027 г., което ще осигури плавен ръст на предлагането, без да се нарушава пазарният баланс.

В края на септември 2025 г. общият обем на офис площите от клас А и Б в София достига 2 327 000 кв. м. Свободните пространства възлизат на около 290 000 кв. м, или 12,4% от общото предлагане – ниво, което остава стабилно спрямо предходните тримесечия.

Най-ниска е свободата в централната административна зона – под 6%, което означава, че едва 14 000 кв. м остават незаети. Най-висок дял свободни офиси се наблюдава по протежението на главните булеварди (148 000 кв. м, или 13,1%), следвани от периферните райони с 106 000 кв. м (14,2%). Това показва, че компаниите все по-често предпочитат модерни офис комплекси в комуникативни, но по-тихи градски зони.

„Пазарните условия през изминалото тримесечие бяха благоприятни за наемателите. Имаше много възможности за избор на свободно офис пространство във всички райони на града, с изключение на централната административна зона“, коментира Йоанна Димитрова, мениджър „Офис площи“ в Cushman & Wakefield | Forton.

Тя допълва, че очакването за въвеждане на нови площи в близките години задържа средните наемни нива стабилни – между 14 и 18 евро на кв. м за офис клас А и между 9 и 12 евро за клас Б. Дори наемите на премиум площи в центъра остават непроменени – около 20 евро на кв. м.

Инвеститорски интерес и сделки с местен капитал

Въпреки умерения темп на ново строителство, офис сегментът продължава да привлича сериозен интерес от инвеститорите. През тримесечието беше финализирана една от по-значимите сделки на годината – придобиването на Bulgaria Office Center, офис сграда с площ от 5 500 кв. м, от компанията „Борика“ АД за 11,5 млн. евро. Сделката, консултирана от Cushman & Wakefield | Forton, има за цел да консолидира работната сила на водещия оператор на платежна и картова инфраструктура у нас в един централен офис.

От началото на 2025 г. поне шест офис сгради с обща отдаваема площ от 50 000 кв. м са сменили собствеността си. Общата стойност на инвестициите достига 150 млн. евро – предимно с участието на местен капитал. Тези сделки потвърждават, че пазарът остава ликвиден, а доверието в дългосрочния потенциал на офис имотите в София е високо.

Експертите очакват през следващите месеци интересът да се запази, като на пазара се предвиждат нови придобивания, особено при обекти с утвърдени наематели и стратегическо местоположение.

Пазар в баланс и зрялост

Третото тримесечие на 2025 г. показва ясно, че софийският офис пазар е навлязъл във фаза на зрялост и устойчивост. Повишената активност при наемите, стабилните нива на свободни площи и постоянният интерес на инвеститорите сочат, че пазарът остава в добро здраве.

В контекста на нарастващите изисквания за гъвкави и технологично оборудвани работни пространства, София запазва позицията си като водещ бизнес център в региона – град, в който офис пазарът не само оцелява след турбулентните години, но и се адаптира към новите икономически реалности с увереност и стабилност.

