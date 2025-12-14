Експерти отличиха най-издръжливите коли

Експертни анализи показват коя марка автомобили няма да ви подведе дори след хиляди километри пробег.

Надеждността често не върви ръка за ръка с най-новите технологии, а по-скоро с простата конструкция идоказаното инженерство.

Според специалиста по оценка на автомобили Валерий Антуфиев, цитиран от Biznis Kurir, най-дълготрайните модели на пазара са предимно японски. Сред тях са Toyota RAV4 и Land Cruiser Prado, Honda CR-V и Accord, както и Mitsubishi Lancer и Outlander. Общото между тези автомобили е, че използват атмосферни двигатели с относително проста конструкция, които при редовна поддръжка могат да изминат над 400 хил. километра без сериозни повреди.

Изненадата идва от Европа. Някои модели на Renault и Dacia – като Megane, Logan и Sandero – също попадат сред най-надеждните, когато са оборудвани с 1,6-литровия бензинов двигател K4M. Той е известен с ниските си разходи за поддръжка и дългия си експлоатационен живот, при условие че се спазват основните сервизни интервали, включително редовната смяна на ангренажния ремък.

Данните показват и по-широка тенденция: колкото по-сложни стават автомобилите, толкова повече потенциални източници на повреди се появяват. По-старите и по-опростени модели често са по-лесни и по-евтини за ремонт, докато съвременните автомобили, натоварени с електроника и сложни системи, могат да генерират по-високи разходи и повече престои в сервиза.

За купувачите на употребявани автомобили това означава едно – надеждността все още се крие в доказаните решения. Понякога най-добрият избор не е най-новият модел, а този, който вече е доказал, че може да издържи на времето.

