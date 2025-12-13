Сделката, която преобръща Холивуд

Обединяват се две от най-мощните филмови и стрийминг империи

Netflix подписа най-мащабната холивудска сделка на десетилетието, като придоби филмовия, телевизионния и стрийминг бизнес на Warner Bros Discovery за 82,7 млрд. долара. Придобиването следва месеци на конкурентно наддаване и представлява стратегическо разместване на центъра на тежестта в развлекателния бизнес. Сделката комбинира легендарна филмова библиотека и телевизионни студия с най-голямата дигитална платформа в света, което обещава икономии, експанзия, но и сериозни антимонополни опасения.

Сделката, която променя индустрията

Netflix се съгласи да придобие активите на Warner Bros Discovery в сделка, която оценява стрийминг и студийните операции на Warner на 72 млрд. долара в кеш, докато корпоративната стойност, включително дълг, достига 82,7 млрд. долара. Това означава, че Netflix плаща повече за студийните и стрийминг звена на Warner, отколкото е пазарната капитализация на цялата компания към момента.

Warner планира окончателно да отдели своите кабелни мрежи, вкл. CNN, TBS, TNT Sports и др., в нова компания с името Discovery Global. Netflix обаче ще придобие студийната и стрийминг половина, която обединява HBO, HBO Max, Warner Bros Television, Warner Bros Motion Pictures и DC Studios. Netflix ще поеме и TNT Sports International, която държи спортни права във Великобритания и Ирландия, включително за Висшата лига на Англия и Шампионската лига на Европа. Така стрийминг гигантът не просто укрепва каталога си с филми и сериали, а влиза и по-дълбоко в живите спортни излъчвания - сегмент, който се превръща в ключово бойно поле за привличане и задържане на абонати.

Бордът на директорите на Netflix и Warner Bros Discovery вече е одобрил транзакцията единодушно. В случай че сделката бъде блокирана от регулаторите, Netflix ще дължи 5,8 млрд. долара неустойка. Ако Warner изостави проекта, тя ще плати на Netflix 2,8 млрд. долара. Тези драконовски клаузи показват увереността на двете страни, че имат шанс да преминат през контролни проверки, но и колко висока е заложената цена за провал.

Класическото кино срещу дигиталното

Сливането отбелязва културна промяна: от вековния модел на киносалони и пускане на филми по екраните към стрийминг среда. Warner Bros, основан през 1923 г., е сред последните пет големи студия, останали след масивната консолидация в Холивуд. Ако сделката се осъществи, индустрията ще остане със само четири класически студия - Disney, Paramount, Sony Pictures и Universal. За мнозина в Лос Анджелис това не е просто корпоративна новина, а символичен край на епохата, в която старите студийни лотове определяха правилата.

Netflix, който исторически избягваше широко киноразпространение, увери, че ще уважава вече подписаните театрални договори на Warner до 2029 г., включително всички филми в продукция. Това е важно, защото Warner беше един от водещите студийни разпространители на кино съдържание и през 2024 г. доминираше бокс офиса с поредица от франчайзови заглавия. Netflix потвърди, че не планира да прекрати големите премиери и не възнамерява да изтегля съдържанието директно към стрийминг за сметка на салоните, поне в рамките на вече договорените прозорци.

Някои кинотворци обаче остават скептични. Според тях моделът на Netflix, фокусиран върху абонамент и дигитално разпространение, може постепенно да намали броя на заглавията, разработвани специално за киноекрани, и да съкрати прозореца между премиера и стрийминг. Исторически Netflix пуска само ограничени заглавия в кината и то предимно за целите на наградни квалификации или като допълнителен PR инструмент. За режисьори и продуценти, които вярват в „големия екран“ като естествен дом на филмите, перспективата мега студио да попадне в ръцете на дигитален гигант буди не само професионални, но и емоционални реакции.

Cinema United, представляваща над 30 000 киносалона в САЩ и 26 000 в други страни, предупреди, че сливането „представлява безпрецедентна заплаха за глобалния кино бизнес“. Writers Guild of America на сценаристите също настоя сделката да бъде блокирана. В свое изявление гилдията отбелязва, че сливането „ще елиминира работни места, ще натисне надолу заплащането, ще влоши условията на труд, ще повиши цените за потребителите и ще намали обема и разнообразието от съдържание“. Продуцентската Producers Guild of America напомни, че „традиционния студиа са повече от библиотеки - в техните архиви се пази характерът и културата на нацията“, а всяка крайна концентрация на собственост върху тези архиви неизбежно поставя въпроси за контрол и достъп.

Конкурентната битка с Paramount и Comcast Skydance

Сделката е резултат от ожесточена надпревара, която включва Paramount Skydance, Comcast и Netflix. Paramount беше възприеман като фаворит, особено след като контролният пакет мина в Skydance и RedBird Capital, оглавени от Дейвид Елисън - син на милиардера Лари Елисън. Групата, която притежава CBS в САЩ и Channel 5 във Великобритания, искаше да купи целия Warner, включително кабелните мрежи и новинарските активи. Подобно обединение би поставило под един покрив CBS и CNN - конфигурация с огромна политическа и медийна тежест.

Paramount обвини Warner, че е водила процес на наддаване, който е бил „компрометиран“ и „предварително решен“. В писмо на адвокатите на компанията се говори за процес, който не е спазил „дори привидността и реалността на справедлива транзакционна процедура“. Paramount твърди, че ръководни фигури в Warner са имали интерес да останат в бъдещата структура при Netflix и това е наклонило везните.

Анализатори отбелязаха, че желанието на администрацията да даде зелена светлина може да бъде политически обусловено. Според публикации Доналд Тръмп е предпочитал Paramount като купувач на Warner, именно заради близостта си с фамилията Елисън и идеята, че CBS и CNN ще попаднат под контрол на една и съща група. Този политически подтекст увеличава вероятността регулаторната битка около Netflix да бъде не просто юридическа, а и идеологическа, като в нея ще се преплитат интересите на конкуренти, профсъюзи, лобисти и политици от двете партии.

Антимонополни рискове и глобални регулатори

Сделката ще премине през внимателен контрол от антимонополни органи в САЩ и Европа. Според експерти най-големият риск е концентрацията на съдържание и технологична инфраструктура под една компания. Netflix не само ще притежава огромен каталог, но и ще бъде най-големият дистрибутор в света. Това поставя въпроса какво се случва когато продуцентът и разпространителят стават едно и също, а потребителите нямат много алтернативи, ако искат да гледат най-популярните франчайзи.

Регулаторите в САЩ ще разглеждат не само пазарния дял в стрийминга, но и ефекта върху конкуренцията за талантите в киното, върху лицензирането към трети платформи и върху цената на авторските права. Възможно е да бъдат поставени условия, като задължение за продажба на определени активи, гаранции за независими продукции или поемане на ангажименти за минимален обем киноразпространение. В европейски контекст допълнителни въпроси ще възникнат около квотите за местно съдържание, достъпа до европейски продукции и позицията на Netflix като доминиращ играч в множество национални пазари.

Още преди формалното начало на процедурата се обсъждат потенциални „поведенчески ангажименти“, които Netflix може да трябва да поеме, като например да не обвързва ексклузивността на популярни заглавия с принудителни пакети за потребителите, да запази отделно лицензиране към други медийни платформи или да гарантира, че Warner Bros Television ще продължи да работи за външни клиенти. Подобни мерки биха целели да намалят риска от ситуация, в която една-единствена корпорация диктува условията за достъп до по-голямата част от световното премиум съдържание.

По-малко заглавия, но с по-големи бюджети

Обединената компания ще разполага с най-силния библиотечен фонд в Холивуд - от класика до съвременни блокбъстъри. Netflix подчертава, че няма да премахва HBO като самостоятелен бранд, но все още не е ясно дали стрийминг услугите Netflix и HBO Max ще останат отделни или ще бъдат обединени в гигаплатформа. Междувременно потребителите могат да получат ценови облекчения при пакетни оферти и промоционални абонаменти, но е възможно и обратното - повишаване на основната месечна такса, оправдано с „по-богат каталог“ и „по-добро потребителско изживяване“.

Филмовите студия се подготвят за промени в производствения обем. Според експерти новата компания вероятно ще произвежда по-малко заглавия, но с по-големи бюджети и глобален мащаб, при които рискът ще се компенсира с очаквана световна публика. Това ще предизвика както икономии, така и напрежение с артистичните гилдии, които вече се оплакват от намаляване на възможностите за среднобюджетни филми и нишови проекти. На практика системата може да се измести още повече към „по-малко на брой, но по-големи“ заглавия.

За Netflix сделката се вписва в стратегията да остане пред конкуренцията не само по брой абонати, но и по дълбочина на каталога. Компанията вече се конкурира не толкова с други стриймъри, колкото с YouTube, TikTok и социалните мрежи за вниманието на зрителите. Комбинирането на филмотеката на Warner с оригиналните сериали, риалити формати и филми на Netflix ще й даде арсенал от заглавия, способен да ангажира различни аудитории - от носталгични фенове на сериала „Приятели“ до млади зрители на Squid Game.

