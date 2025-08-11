Свършват свободните офиси в София, наемите растат

В началото на годината делът на свободните офиси в столицата достигна най-ниските си нива за последните три и половина години.

През второто тримесечие този обем продължава да се свива, като към края на юли 2025 г. той е 12,9%

Това показват данните на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton.

„Понижението на дела свободни офиси в София е валидно за всички подсегменти, но най-осезаем бе спадът в централната градска част. Същият се усеща по-слабо в широкия център, а по протежението на главните пътни артерии все още наблюдаваме над средните нива на свободни офиси”, коментира Йоанна Димитрова, мениджър „Офис площи“ в компанията.

Брутното усвояване през второто тримесечие на 2025 г. се равнява на 41 000 кв. м, т.е. с 11% по-малко спрямо началото на годината.

„Тенденцията е в унисон с обратната връзка от собствениците на бизнес сгради, много от които сигнализираха за по-малко запитвания спрямо първото тримесечие. Традиционно, близо 2/3 от наетите площи ще обслужват компании в сферата на IT, финанси и професионални услуги”, казва Димитрова.

По думите й има нов позитивен тренд във второто тримесечие на годината - списъкът с индустриите на наемателите през периода е видимо по-разнообразен в сравнение с първото тримесечие. Той вече включва

наематели от сферите на образованието, здравеопазването, производството, минната индустрия, както и други сектори на икономиката.

От Cushman & Wakefield | Forton отчитат промяна в структурата на общия обем новоподписани договори. Докато делът на подновяванията бе наполовина на този от предходното тримесечие, този на разширяванията и преместванията почти удвои своя обем.

Около 4/5 от целия обем новонаети площи бе в централната градска част и по протежението на главните пътни артерии – бул. Цариградско шосе, бул. Черни връх, бул. България.

Останалaта 1/5 от обема се намира предимно в предградията по протежението на околовръстния път на София.

Динамиката на офис пазара от гледна точка на предлагането остава без съществени изменения през периода. Инвеститорите в офис сгради остават много предпазливи към момента, отчасти поради наличието на около 300 000 кв. м свободни площи на пазара, но и поради несигурността, породена от промените в световната търговия и влиянието им върху икономиките на страните в ЕС.

Новозапочнатото изграждане на сграда А3, с РЗП 18 600 кв. м., в Sofia Airport Center перфектно илюстрира резервираността на инвеститорите. Проектът беше разделен на 3 фази, така че новите офис площи да станат достъпни на части, а не наведнъж.

Завършването на сградата се очаква най-рано към края на 2028 г..

Офертните наеми за офиси клас А в централната градска част достигат 20 евро/кв. м., като тази стойност важи за проектите, чийто процент на незаети площи е едноцифрен. Наемите по главните пътни артерии остават без промяна и варират между 14 и 18 евро/кв. м., в зависимост от предпочитанията на наемателите и наличността в конкретната зона. Таксите за обслужване също остават непроменени – 3,5 евро/кв.м, независимо от локацията. Доходността на първокласните офиси в София се понижава до 7,25%.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com