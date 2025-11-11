Ритейл парковете изпреварват моловете в битката за търговските площи

Пазарът на търговски площи в България продължава възходящия си тренд и записа едно от най-силните си тримесечия през последните години. През периода юли-септември 2025 г. в експлоатация са въведени почти 34 000 кв. м нови площи – с 24% повече спрямо предходното тримесечие, сочат данните на консултантската компания Cushman & Wakefield | Forton.

Ръст на предлагането и експанзия на ритейл парковете

Новите търговски площи включват завършения Holiday Park Красно Село, както и части от други ритейл паркове в София, Свиленград, Козлодуй и Раковски. Така общият обем на модерните търговски площи у нас достига 1,47 млн. кв. м или 228 кв. м на 1000 души население.

„Ритейл парковете уверено достигат моловете у нас. През последните години техният обем расте с бързо темпо“, коментира Анастасия Цолова, мениджър „Капиталови пазари и ключови проекти“ в Cushman & Wakefield | Forton. В момента в страната функционират 26 мола, които концентрират 55% от търговските площи, докато 63 ритейл парка заемат останалите 45%. Ритейл парковете вече са основното търговско ядро в по-малките населени места, докато моловете остават ограничени до големите градове.

Висок инвеститорски интерес и нови брандове

Оптимизмът на инвеститорите на ритейл пазара е отчетливо висок – 13 ритейл парка в 11 града са в строеж с общ обем от 130 000 кв. м, а още 240 000 кв. м са в различни фази на планиране. Според прогнозите на Cushman & Wakefield | Forton до края на 2026 г. обемът на ритейл парковете ще достигне 800 000 кв. м.

Третото тримесечие отбелязва и значителна динамика в търсенето: 86 нови магазина с обща площ 39 000 кв. м, спрямо 34 000 кв. м през предходното тримесечие. 55% от новите обекти и 84% от общата площ се намират именно в ритейл паркове.

Най-активни остават търговците на електроника и електроуреди (8000 кв. м), следвани от модните марки (6 300 кв. м) и хранителните магазини (4650 кв. м). Сред новите брандове е Worldbox, част от полската група CCC, който дебютира с обект в XoPark София и планира втори в Свиленград.

Ниски нива на свободни площи и стабилни наеми

Пазарът остава изключително стегнат – свободните площи в софийските молове са едва 9000 кв. м (2,2%), а в ритейл парковете 15 000 кв. м (2,3%). Наемите за първокласни обекти в моловете в столицата леко се повишават до 46,5 евро/кв. м, докато при ритейл парковете остават стабилни на 13 евро/кв. м.

Възвръщаемостта за инвеститорите също остава без промяна – 7,5% при моловете и 7,25% при ритейл парковете. През тримесечието бяха реализирани и две сделки с търговски имоти: City Center Stara Zagora (23 000 кв. м) бе придобит за около 6,5 млн. евро, а сграда на търговската улица в Пловдив – за 5,7 млн. евро.

Пазарът на ръст и увереност

Стабилните показатели на пазара показват, че търговските площи остават сред най-динамичните сегменти в българската икономика. С разширяването на ритейл парковете в цялата страна и навлизането на нови международни брандове, България затвърждава позицията си като растящ пазар за модерна търговска инфраструктура.

